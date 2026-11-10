В Сурхандарье выявлено 277 поддельных «прав»: 11 человек привлечены к ответственности

В Сурхандарьинской области в ходе оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, была раскрыта крупная преступная сеть, связанная с вводом в обращение незаконно изготовленных водительских удостоверений.

Согласно полученным данным, в общей сложности было выявлено 277 поддельных водительских удостоверений, которые были полностью аннулированы, изъяты из обращения и уничтожены. В отношении 11 граждан, подозреваемых в организации этой незаконной схемы, распространении и использовании поддельных документов, приняты соответствующие меры ответственности.

Подробности оперативного рейда и масштаб преступления

Проверки, проведенные в регионе с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения случаев мошенничества, показали следующие результаты:

Поддельные документы аннулированы: все 277 выявленных фальшивых удостоверений были удалены из баз данных и уничтожены в соответствии с действующим порядком;

Группа раскрыта: 11 человек, занимавшихся изготовлением поддельных документов, их продажей гражданам, а также использовавших незаконные удостоверения, задержаны, ведутся следственные действия;

Цифровизация и контроль: единые интегрированные базы данных службы безопасности дорожного движения позволяют в кратчайшие сроки выявлять фальшивые и поддельные удостоверения.

Основные показатели по ситуации в Сурхандарье

Показатель / Критерий Состояние и детали Значимость и меры Регион происшествия Сурхандарьинская область В рамках специальных рейдовых мероприятий Количество выявленных поддельных «прав» 277 шт. Все аннулированы и уничтожены Привлеченные к ответственности 11 человек Изготовители, распространители и пользователи Правовые последствия Уголовная и административная ответственность Владельцы поддельных удостоверений лишены права управления транспортным средством

Предупреждение: единственный законный способ получения водительского удостоверения

Правоохранительные органы призывают граждан не доверять ложным объявлениям в различных социальных сетях и Telegram-группах о «помощи в получении прав без экзаменов и в короткие сроки».

Чтобы не попасть в ловушку мошенников и не стать соучастником преступления, необходимо:

Полностью пройти теоретические и практические занятия в автошколах в установленные сроки; Успешно пройти испытания без человеческого фактора только в официальных, современных цифровизированных Единых экзаменационных центрах; Получить законное водительское удостоверение, зарегистрированное официальными государственными органами.

Управление автомобилем с поддельным удостоверением не только влечет за собой законное наказание, но и создает серьезную угрозу для жизни людей на дорогах.