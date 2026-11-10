В Сурхандарье выявлено 277 поддельных «прав»: 11 человек привлечены к ответственности

·55·Узбекистан
В Сурхандарье выявлено 277 поддельных «прав»: 11 человек привлечены к ответственности
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Сурхандарьинской области было выявлено 277 поддельных водительских удостоверений, которые были изъяты из обращения и уничтожены.
  • В отношении 11 граждан, подозреваемых в изготовлении, распространении и использовании этих фальшивых документов, приняты меры ответственности.
  • Правоохранительные органы призывают граждан не доверять мошенникам, обещающим получение документов без экзамена, и получать водительские удостоверения только в установленном порядке.

В Сурхандарьинской области в ходе оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, была раскрыта крупная преступная сеть, связанная с вводом в обращение незаконно изготовленных водительских удостоверений.

Согласно полученным данным, в общей сложности было выявлено 277 поддельных водительских удостоверений, которые были полностью аннулированы, изъяты из обращения и уничтожены. В отношении 11 граждан, подозреваемых в организации этой незаконной схемы, распространении и использовании поддельных документов, приняты соответствующие меры ответственности.

Подробности оперативного рейда и масштаб преступления

Проверки, проведенные в регионе с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения случаев мошенничества, показали следующие результаты:

  • Поддельные документы аннулированы: все 277 выявленных фальшивых удостоверений были удалены из баз данных и уничтожены в соответствии с действующим порядком;

  • Группа раскрыта: 11 человек, занимавшихся изготовлением поддельных документов, их продажей гражданам, а также использовавших незаконные удостоверения, задержаны, ведутся следственные действия;

  • Цифровизация и контроль: единые интегрированные базы данных службы безопасности дорожного движения позволяют в кратчайшие сроки выявлять фальшивые и поддельные удостоверения.

Основные показатели по ситуации в Сурхандарье

Показатель / Критерий

Состояние и детали

Значимость и меры

Регион происшествия

Сурхандарьинская область

В рамках специальных рейдовых мероприятий

Количество выявленных поддельных «прав»

277 шт.

Все аннулированы и уничтожены

Привлеченные к ответственности

11 человек

Изготовители, распространители и пользователи

Правовые последствия

Уголовная и административная ответственность

Владельцы поддельных удостоверений лишены права управления транспортным средством

Предупреждение: единственный законный способ получения водительского удостоверения

Правоохранительные органы призывают граждан не доверять ложным объявлениям в различных социальных сетях и Telegram-группах о «помощи в получении прав без экзаменов и в короткие сроки».

Чтобы не попасть в ловушку мошенников и не стать соучастником преступления, необходимо:

  1. Полностью пройти теоретические и практические занятия в автошколах в установленные сроки;

  2. Успешно пройти испытания без человеческого фактора только в официальных, современных цифровизированных Единых экзаменационных центрах;

  3. Получить законное водительское удостоверение, зарегистрированное официальными государственными органами.

Управление автомобилем с поддельным удостоверением не только влечет за собой законное наказание, но и создает серьезную угрозу для жизни людей на дорогах.

Сурхандарьяподдельное водительское удостоверениеСлужба безопасности дорожного движения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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