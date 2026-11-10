В Сурхандарье выявлено 277 поддельных «прав»: 11 человек привлечены к ответственности
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- В Сурхандарьинской области было выявлено 277 поддельных водительских удостоверений, которые были изъяты из обращения и уничтожены.
- В отношении 11 граждан, подозреваемых в изготовлении, распространении и использовании этих фальшивых документов, приняты меры ответственности.
- Правоохранительные органы призывают граждан не доверять мошенникам, обещающим получение документов без экзамена, и получать водительские удостоверения только в установленном порядке.
В Сурхандарьинской области в ходе оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, была раскрыта крупная преступная сеть, связанная с вводом в обращение незаконно изготовленных водительских удостоверений.
Согласно полученным данным, в общей сложности было выявлено 277 поддельных водительских удостоверений, которые были полностью аннулированы, изъяты из обращения и уничтожены. В отношении 11 граждан, подозреваемых в организации этой незаконной схемы, распространении и использовании поддельных документов, приняты соответствующие меры ответственности.
Подробности оперативного рейда и масштаб преступления
Проверки, проведенные в регионе с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения случаев мошенничества, показали следующие результаты:
Поддельные документы аннулированы: все 277 выявленных фальшивых удостоверений были удалены из баз данных и уничтожены в соответствии с действующим порядком;
Группа раскрыта: 11 человек, занимавшихся изготовлением поддельных документов, их продажей гражданам, а также использовавших незаконные удостоверения, задержаны, ведутся следственные действия;
Цифровизация и контроль: единые интегрированные базы данных службы безопасности дорожного движения позволяют в кратчайшие сроки выявлять фальшивые и поддельные удостоверения.
Основные показатели по ситуации в Сурхандарье
Показатель / Критерий
Состояние и детали
Значимость и меры
Регион происшествия
Сурхандарьинская область
В рамках специальных рейдовых мероприятий
Количество выявленных поддельных «прав»
277 шт.
Все аннулированы и уничтожены
Привлеченные к ответственности
11 человек
Изготовители, распространители и пользователи
Правовые последствия
Уголовная и административная ответственность
Владельцы поддельных удостоверений лишены права управления транспортным средством
Предупреждение: единственный законный способ получения водительского удостоверения
Правоохранительные органы призывают граждан не доверять ложным объявлениям в различных социальных сетях и Telegram-группах о «помощи в получении прав без экзаменов и в короткие сроки».
Чтобы не попасть в ловушку мошенников и не стать соучастником преступления, необходимо:
Полностью пройти теоретические и практические занятия в автошколах в установленные сроки;
Успешно пройти испытания без человеческого фактора только в официальных, современных цифровизированных Единых экзаменационных центрах;
Получить законное водительское удостоверение, зарегистрированное официальными государственными органами.
Управление автомобилем с поддельным удостоверением не только влечет за собой законное наказание, но и создает серьезную угрозу для жизни людей на дорогах.
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