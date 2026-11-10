«Если он вернется, нас будет не остановить»: Кукурелья о ситуации Винисиуса в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья поделился своим мнением об игровой форме своего одноклубника, звездного бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, а также о его возвращении в основной состав.

Как сообщает известное издание Мадрид Кстра, испанский футболист высоко оценил потенциал Винисиуса, заявив, что если тот вернется на свой пик формы, команда будет способна сокрушить любого соперника.

«Нас будет невозможно остановить»

Кукурелья подчеркнул, что твердо верит в скорое возвращение одноклубника на прежний уровень:

Выражение уверенности: «Если Винисиус сможет вернуться на свой высочайший игровой уровень, нас будет абсолютно невозможно остановить», — отметил защитник;

Спад в сезоне: Для бразильского вингера текущий сезон проходит не так гладко, как ожидалось. Он не может в полной мере продемонстрировать на поле свою прежнюю скорость и результативность;

Скромная статистика: Футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, записав на свой счет всего 1 гол и 3 результативные передачи.

Четырехматчевая дисквалификация позади

На показатели Винисиуса также оказали заметное влияние его проблемы вне поля и дисциплинарные взыскания:

Срок наказания истек: Завершен срок четырехматчевой дисквалификации футболиста в рамках Ла Лиги;

Возвращение в состав: Теперь бразильский нападающий официально в распоряжении команды и получит возможность помочь «сливочным» в предстоящих важных матчах.

Текущая ситуация Винисиуса Жуниора и положение дел в клубе

Критерий / Показатель Цифры и статус Анализ и значимость Футболист и его клуб Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») Лидер линии атаки Матчи в Ла Лиге 12 матчей Наблюдались перебои в стабильности Результативность 1 гол, 3 голевые передачи Результат ниже, чем в предыдущих сезонах Дисциплинарное состояние 4-матчевая дисквалификация завершена Возвращается в строй Место «Реала» в турнире 2-е место (30 очков) Отставание на 3 очка от лидера «Барселоны» (33 очка)

Чемпионская интрига и фактор Винисиуса

В настоящее время мадридский гранд под руководством Карло Анчелотти занимает 2-е место с 30 очками по итогам 12 туров. «Королевский клуб» преследует своего заклятого соперника «Барселону», единолично возглавляющую турнирную таблицу, с отставанием всего в три очка.

На предстоящем решающем этапе возвращение Винисиуса Жуниора к своему прежнему психологическому и физическому уровню может стать главным фактором в защите мадридцами чемпионского титула.