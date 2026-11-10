Шавкат Мирзиёев посетит Турцию: Президент примет участие в глобальном климатическом саммите COP31
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- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана 10–11 ноября примет участие в глобальном климатическом саммите COP31 в городе Анталье.
- Глава государства выступит с речью на пленарном заседании.
- Он выдвинет инициативы по смягчению последствий трагедии Аральского моря и сохранению водно-экологического баланса в регионе.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 10–11 ноября посетит город Анталью.
Глава нашего государства примет участие в саммите высокого уровня в рамках одного из крупнейших глобальных мероприятий — 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Повестка дня и основные темы саммита COP31
В этом престижном форуме, организованном в Анталье, принимают участие лидеры государств и правительств мира, руководители крупнейших международных организаций и финансовых институтов, а также официальные делегации:
Глобальное сотрудничество: полная реализация основных положений и обязательств Рамочной конвенции ООН об изменении климата;
Борьба с экологическими рисками: принятие оперативных мер по смягчению опасных процессов, наблюдаемых по всей планете, таких как глобальное потепление, засуха, нехватка воды и опустынивание;
Ускорение «зеленого» развития: обсуждение вопросов перехода на возобновляемые источники энергии, сокращения выбросов углекислого газа и расширения финансирования «зеленой» экономики.
Участие Президента Узбекистана в саммите и международный статус
Критерий / Направление
Основные детали
Значение и цель
Место и дата визита
Анталья (Турция), 10–11 ноября
Официальное приглашение и многосторонняя дипломатия
Основное мероприятие
Пленарное заседание саммита ООН COP31
Глава Узбекистана выступит с речью с глобальной трибуны
Двусторонние встречи
С руководителями зарубежных стран и финансовых институтов
Привлечение экологических и экономических инвестиций
История международных обязательств
1993 год — членство в Рамочной конвенции; 2018 год — присоединение к Парижскому соглашению
Приверженность международным экологическим целям
Выступление на пленарной сессии и двусторонние переговоры
В рамках программы саммита запланировано выступление Президента Узбекистана со специальным докладом на пленарном заседании. Ожидается, что в нем будут выдвинуты важные инициативы по устранению последствий Аральской трагедии, сохранению водно-экологического баланса в Центральной Азии и международной поддержке национальных «зеленых» программ.
Также глава нашего государства проведет на полях саммита ряд важных двусторонних встреч и переговоров с лидерами зарубежных стран и руководителями авторитетных международных финансовых организаций.
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