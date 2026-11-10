Шавкат Мирзиёев посетит Турцию: Президент примет участие в глобальном климатическом саммите COP31

·47·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев посетит Турцию: Президент примет участие в глобальном климатическом саммите COP31
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана 10–11 ноября примет участие в глобальном климатическом саммите COP31 в городе Анталье.
  • Глава государства выступит с речью на пленарном заседании.
  • Он выдвинет инициативы по смягчению последствий трагедии Аральского моря и сохранению водно-экологического баланса в регионе.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 10–11 ноября посетит город Анталью.

Глава нашего государства примет участие в саммите высокого уровня в рамках одного из крупнейших глобальных мероприятий — 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Повестка дня и основные темы саммита COP31

В этом престижном форуме, организованном в Анталье, принимают участие лидеры государств и правительств мира, руководители крупнейших международных организаций и финансовых институтов, а также официальные делегации:

  • Глобальное сотрудничество: полная реализация основных положений и обязательств Рамочной конвенции ООН об изменении климата;

  • Борьба с экологическими рисками: принятие оперативных мер по смягчению опасных процессов, наблюдаемых по всей планете, таких как глобальное потепление, засуха, нехватка воды и опустынивание;

  • Ускорение «зеленого» развития: обсуждение вопросов перехода на возобновляемые источники энергии, сокращения выбросов углекислого газа и расширения финансирования «зеленой» экономики.

Участие Президента Узбекистана в саммите и международный статус

Критерий / Направление

Основные детали

Значение и цель

Место и дата визита

Анталья (Турция), 10–11 ноября

Официальное приглашение и многосторонняя дипломатия

Основное мероприятие

Пленарное заседание саммита ООН COP31

Глава Узбекистана выступит с речью с глобальной трибуны

Двусторонние встречи

С руководителями зарубежных стран и финансовых институтов

Привлечение экологических и экономических инвестиций

История международных обязательств

1993 год — членство в Рамочной конвенции; 2018 год — присоединение к Парижскому соглашению

Приверженность международным экологическим целям

Выступление на пленарной сессии и двусторонние переговоры

В рамках программы саммита запланировано выступление Президента Узбекистана со специальным докладом на пленарном заседании. Ожидается, что в нем будут выдвинуты важные инициативы по устранению последствий Аральской трагедии, сохранению водно-экологического баланса в Центральной Азии и международной поддержке национальных «зеленых» программ.

Также глава нашего государства проведет на полях саммита ряд важных двусторонних встреч и переговоров с лидерами зарубежных стран и руководителями авторитетных международных финансовых организаций.

Шавкат МирзиёевCOP31АнтальяИзменение климата
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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