Шавкат Мирзиёев посетит Турцию: Президент примет участие в глобальном климатическом саммите COP31

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 10–11 ноября посетит город Анталью.

Глава нашего государства примет участие в саммите высокого уровня в рамках одного из крупнейших глобальных мероприятий — 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Повестка дня и основные темы саммита COP31

В этом престижном форуме, организованном в Анталье, принимают участие лидеры государств и правительств мира, руководители крупнейших международных организаций и финансовых институтов, а также официальные делегации:

Глобальное сотрудничество: полная реализация основных положений и обязательств Рамочной конвенции ООН об изменении климата;

Борьба с экологическими рисками: принятие оперативных мер по смягчению опасных процессов, наблюдаемых по всей планете, таких как глобальное потепление, засуха, нехватка воды и опустынивание;

Ускорение «зеленого» развития: обсуждение вопросов перехода на возобновляемые источники энергии, сокращения выбросов углекислого газа и расширения финансирования «зеленой» экономики.

Участие Президента Узбекистана в саммите и международный статус

Критерий / Направление Основные детали Значение и цель Место и дата визита Анталья (Турция), 10–11 ноября Официальное приглашение и многосторонняя дипломатия Основное мероприятие Пленарное заседание саммита ООН COP31 Глава Узбекистана выступит с речью с глобальной трибуны Двусторонние встречи С руководителями зарубежных стран и финансовых институтов Привлечение экологических и экономических инвестиций История международных обязательств 1993 год — членство в Рамочной конвенции; 2018 год — присоединение к Парижскому соглашению Приверженность международным экологическим целям

Выступление на пленарной сессии и двусторонние переговоры

В рамках программы саммита запланировано выступление Президента Узбекистана со специальным докладом на пленарном заседании. Ожидается, что в нем будут выдвинуты важные инициативы по устранению последствий Аральской трагедии, сохранению водно-экологического баланса в Центральной Азии и международной поддержке национальных «зеленых» программ.

Также глава нашего государства проведет на полях саммита ряд важных двусторонних встреч и переговоров с лидерами зарубежных стран и руководителями авторитетных международных финансовых организаций.