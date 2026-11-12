«Лучше, чем Бруней»: что сказала Ольга Смородская о матче Узбекистан — Россия?

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своим мнением о предстоящих международных товарищеских матчах сборной России. По её оценке, уровень будущих соперников имеет важное значение для демонстрации реального состояния команды.

Заявление Смородской и значимость предстоящих игр

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», известный спортивный функционер положительно оценила тот факт, что сборная России встретится с качественными соперниками.

«Сборная России сыграет с хорошими командами. Посмотрим, что наши футболисты покажут на этом уровне. Узбекистан и Венесуэла — это, конечно, лучше, чем Бруней», — сказала Ольга Смородская.

Календарь игр и детали Информация Матч Узбекистан — Россия Сегодня, 12 ноября, в городе Ташкенте (в 20:00) Матч Россия — Венесуэла Состоится 17 ноября Следующий соперник Узбекистана 17 ноября на выезде Саудовская Аравия Эксперт Ольга Смородская (бывший президент клуба «Локомотив»)

Предстоящие важные испытания

Напомним, что крайне важный и напряженный товарищеский матч между сборными Узбекистана и России стартует сегодня, 12 ноября, в Ташкенте в 20:00. Также, если 17 ноября сборная России выйдет на поле против Венесуэлы, то сборная Узбекистана в этот же день на выезде померится силами с Саудовской Аравией.

Как вы считаете, насколько обосновано мнение Ольги Смородской и какая команда покажет свое превосходство в сегодняшнем матче в Ташкенте? Оставляйте свое мнение в комментариях!