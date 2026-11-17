В парламенте Кыргызстана обсуждается новый законопроект об ужесточении уголовной ответственности за создание финансовых пирамид и их рекламу. Как сообщает «ИА 24.кг», поправки в ряд законов, инициированные депутатом Дастаном Бекешевым, предусматривают строгую ответственность не только для участников пирамид, но и для банков, которые незаконно оформляют онлайн-кредиты на имя граждан.

Строгие наказания за финансовые пирамиды

Согласно предлагаемым поправкам, за создание финансовых пирамид может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Также предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до 5 лет для лиц, активно рекламирующих подобные сомнительные проекты. Эти меры направлены на предотвращение обмана населения и потери гражданами крупных денежных средств.

Инициатива по привлечению банков к ответственности за кредиты

Проект документа также включает новые механизмы, направленные на предотвращение оформления мошенниками онлайн-кредитов на имя пострадавших. Согласно им:

24-часовая приостановка: Банки обязаны приостанавливать выдачу любых подозрительных онлайн-кредитов на 24 часа (с возможностью продления проверки до 5 рабочих дней).

Другой способ связи: Если мошенники взломали телефон или приложение, подтверждение через этот номер строго запрещается и требуется другой безопасный способ связи.

Внутреннее расследование: Устанавливается обязательство банка проводить внутреннее официальное расследование в течение 10 рабочих дней (максимум 30 календарных дней) после обращения пострадавшего.

Новый порядок и требования Правовые последствия и гарантии Приостановка пени Во время проверки пеня заемщику не начисляется, а долг не передается коллекторам Очистка кредитной истории Если доказано, что гражданин не давал согласия, банк лишается права требовать деньги и очищает историю Защита имущества Пострадавшим разрешается накладывать арест на имущество подозреваемых до суда

Защита имущества и помощь пострадавшим

Также, согласно новой инициативе, лицам, пострадавшим от действий мошенников, предоставляется право добиваться наложения ареста на имущество подозреваемых еще до подачи официального судебного иска. Это предотвратит продажу или сокрытие мошенниками своих активов от других лиц.

Как вы считаете, поможет ли полная ответственность банков за безопасность онлайн-кредитов снизить случаи мошенничества? Оставляйте свое мнение в комментариях!