Узбекистан и Оман выходят на новый этап экономического сотрудничества. Между двумя странами сформирован портфель инвестиционных проектов общей стоимостью 5 миллиардов долларов. Одной из самых примечательных инициатив является строительство квартала «Маскат» в «Новом Ташкенте».

17 ноября президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия узбекско-оманского бизнес-форума, где определил приоритетные задачи по расширению экономических связей между двумя государствами. Стороны также выдвинули цель довести объем взаимной торговли до 1 миллиарда долларов в ближайшей перспективе.

Проекты на 5 миллиардов долларов: в какие сферы будут направлены инвестиции?

В форуме приняли участие заместитель премьер-министра Султаната Оман Зейязин бен Хайсам Аль Саид, члены правительств двух стран, представители крупных компаний, финансовых институтов и деловых кругов.

Глава государства выразил уверенность, что переговоры на высшем уровне с Султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом и достигнутые договоренности выведут двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Было отмечено, что в текущем году объем торговли между двумя странами значительно вырос. Однако имеющийся экономический потенциал еще не задействован полностью. В связи с этим поставлена задача довести товарооборот до 1 миллиарда долларов в ближайшее время.

Были определены пять приоритетных направлений сотрудничества:

промышленная кооперация;

транспорт и логистика;

современное градостроительство и туризм;

освоение минеральных ресурсов;

финансы и цифровые технологии.

Президент особо подчеркнул, что важно не количество соглашений, а их практический результат.

В «Новом Ташкенте» будет построен квартал «Маскат»

Одной из самых примечательных инициатив на форуме стало участие оманских инвесторов в проекте «Новый Ташкент».

В новом городе планируется возведение квартала «Маскат». Ожидается, что он станет символом дружбы и тесного сотрудничества между двумя народами.

Эта инициатива, наряду с привлечением оманских инвестиций в градостроительство Узбекистана, открывает новые возможности для развития современной инфраструктуры и инвестиционного партнерства.

Экспорт Узбекистана может расшириться через порты Омана

Важные предложения были выдвинуты и в сфере транспорта и логистики. В частности, обсуждались возможности совместного использования морских портов Омана и стратегического расположения Узбекистана в Центральной Азии.

Среди планов — создание логистической инфраструктуры в городе Сохар, формирование единой торгово-логистической платформы, увеличение количества авиарейсов и запуск грузоперевозок.

В электротехнической промышленности достигнуты договоренности с оманскими компаниями о совместном производстве кабельной и трансформаторной продукции с последующим экспортом в соседние страны.

Геология, химия и спутники: новые проекты

Сотрудничество не ограничивается только торговлей и градостроительством. Разработаны совместные инвестиционные проекты в химической промышленности, геологоразведке и глубокой переработке минеральных ресурсов.

В области финансов и цифровых технологий ведется работа по созданию совместного предприятия по запуску спутников.

Эти инициативы могут послужить расширению возможностей Узбекистана в высокотехнологичных отраслях и реализации новых производственных проектов с использованием оманского капитала.

С каким предложением Мирзиёев обратился к оманским инвесторам?

Президент Шавкат Мирзиёев призвал оманских деловых людей активно участвовать в перспективных проектах в Узбекистане. Глава государства выразил готовность создать благоприятную и надежную среду для каждого инвестора и оказывать всестороннюю поддержку в реализации совместных инициатив.

В свою очередь, были высоко оценены возможности, созданные в Омане для предпринимательства и иностранных инвестиций. Узбекские компании были приглашены к активному выходу на рынок этой страны.

Самое главное — дадут ли соглашения практический результат?

Портфель проектов на 5 миллиардов долларов, цель по доведению объема торговли до 1 миллиарда долларов и план строительства квартала «Маскат» в «Новом Ташкенте» демонстрируют новые экономические возможности в отношениях между Узбекистаном и Оманом.

Однако теперь основное внимание будет сосредоточено на практической реализации соглашений. Если намеченные инициативы будут воплощены в жизнь, это может открыть путь для новых производственных мощностей, логистических маршрутов, инвестиций и современных градостроительных проектов.