Министерство энергетики сообщило, что не может гарантировать бесперебойное снабжение тепличных хозяйств природным газом в зимний период. Об этом заявил первый заместитель министра Умид Мадаминов на встрече с предпринимателями в Торгово-промышленной палате.

По его словам, запасы природного газа в Узбекистане сокращаются, а объемы добычи из года в год падают. При наступлении сильных зимних холодов давление в газовых сетях падает. В связи с этим возможности по поставке газа потребителям будут ограничены.

Умид Мадаминов рекомендовал владельцам теплиц не полагаться на бесперебойную подачу газа зимой и переходить на альтернативные источники отопления.

В качестве альтернативных вариантов были предложены сжиженный газ, пеллетное топливо, геотермальные системы отопления, а также технология получения синтез-газа из угля.

Заместитель министра отметил, что для приобретения отопительного оборудования, работающего на пеллетном топливе, предприниматели могут воспользоваться банковскими кредитами. Специалисты Министерства энергетики готовы помочь им в выборе подходящих технологий.

В статье напоминается, что в ноябре 2025 года президент поручил Министерству энергетики обеспечить бесперебойное снабжение природным газом теплиц в городе Ташкенте и прилегающих к нему территориях.