Холанд спас Норвегию на 90+5-й минуте: Португалия устроила голевое шоу в Уэльсе
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- Эрлинг Холанд на 90+5-й минуте точно реализовал пенальти, обеспечив Норвегии победу над Данией со счетом 3:2 и выход в плей-офф.
- Сборная Португалии также одержала победу со счетом 3:2 в матче на поле Уэльса.
- По итогам группового этапа Португалия заняла первое место с 15 очками, Дания — второе с 10 очками, Норвегия — третье с 7 очками, а Уэльс — четвертое с 3 очками.
Заключительные матчи группового этапа Лиги наций подарили болельщикам настоящую футбольную драму. Норвегия, несмотря на то, что дважды уступала в счете в скандинавском дерби против Дании, одержала победу со счетом 3:2. Эрлинг Холанд на 90+5-й минуте реализовал пенальти, выведя свою команду в плей-офф. Португалия также одержала непростую победу на поле Уэльса.
Удар Холанда на последних минутах вывел Норвегию в плей-офф
Самый напряженный матч дня прошел между сборными Дании и Норвегии. Скандинавское дерби стало не только принципиальным соперничеством, но и важной встречей, где решалась судьба путевки в плей-офф.
Датчане начали матч очень уверенно. Расмус Хёйлунн открыл счет на 11-й минуте, а спустя три минуты Пьер-Эмиль Хёйбьерг удвоил преимущество. Ситуация для Норвегии стала довольно сложной.
Однако гости не собирались сдаваться. На 37-й минуте Эрлинг Холанд сохранил надежду своей команды — 2:1.
Во втором тайме Норвегия бросила все силы на то, чтобы сравнять счет. Их усилия принесли плоды на 83-й минуте: Мартин Эдегор забил важный гол и восстановил равновесие на табло.
Но самые драматичные моменты встречи были еще впереди. На 90+5-й минуте, добавленной к основному времени, Норвегия получила право на пенальти. Ответственность взял на себя Эрлинг Холанд и не упустил свой шанс.
Точный удар Холанда принес Норвегии победу со счетом 3:2. Самое главное, что этот гол принес команде путевку в плей-офф. Датчане же после драмы на последних минутах упустили важные очки.
Дания — Норвегия — 2:3
Голы: Хёйлунн (11), Хёйбьерг (14) — Холанд (37, 90+5 — пенальти), Эдегор (83).
Португалия победила в пятиголевом триллере в Уэльсе
Сборная Португалии также подарила болельщикам захватывающий матч в последнем туре группового этапа. Подопечные Жорже Жезуша гостили у Уэльса и обыграли соперника со счетом 3:2.
Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Бруну Фернандеш вывел Португалию вперед. Однако хозяева быстро ответили: на 13-й минуте Дэвид Брукс сравнял счет.
На 40-й минуте Томас вывел Уэльс вперед. Таким образом, большая часть первого тайма прошла под диктовку хозяев. Но ближе к перерыву Португалия нанесла еще один удар: на 43-й минуте Педру Нету сделал счет 2:2.
Во втором тайме определился автор победного гола. На 70-й минуте Форбс забил третий гол Португалии, обеспечив команде важное преимущество.
Спустя четыре минуты Нету был удален, и Португалия была вынуждена доигрывать матч в меньшинстве. Футболисты Уэльса, воспользовавшись численным преимуществом, пытались сравнять счет. Однако португальцы удержали победу.
Уэльс — Португалия — 2:3
Голы: Брукс (13), Томас (40) — Фернандеш (11), Нету (43), Форбс (70).
Результаты в Лиге наций
Матч
Счет
Уэльс — Португалия
2:3
Дания — Норвегия
2:3
Как завершился групповой этап?
Согласно представленным данным, Португалия заняла первое место в группе с 15 очками. Дания стала второй с 10 очками, а Норвегия — третьей с 7 очками. Уэльс расположился на четвертой строчке с тремя очками.
Если Португалия завершила групповой этап победой, то для Норвегии решающим моментом стал пенальти Холанда на последних минутах. Дании же остается только сожалеть о том, что они не смогли удержать преимущество в два мяча.
Таким образом, этот тур Лиги наций запомнился двумя драматичными победами. Особенно гол Холанда на 90+5-й минуте еще раз доказал, что в футболе ничего не решено до финального свистка.
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