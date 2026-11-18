Заключительные матчи группового этапа Лиги наций подарили болельщикам настоящую футбольную драму. Норвегия, несмотря на то, что дважды уступала в счете в скандинавском дерби против Дании, одержала победу со счетом 3:2. Эрлинг Холанд на 90+5-й минуте реализовал пенальти, выведя свою команду в плей-офф. Португалия также одержала непростую победу на поле Уэльса.

Удар Холанда на последних минутах вывел Норвегию в плей-офф

Самый напряженный матч дня прошел между сборными Дании и Норвегии. Скандинавское дерби стало не только принципиальным соперничеством, но и важной встречей, где решалась судьба путевки в плей-офф.

Датчане начали матч очень уверенно. Расмус Хёйлунн открыл счет на 11-й минуте, а спустя три минуты Пьер-Эмиль Хёйбьерг удвоил преимущество. Ситуация для Норвегии стала довольно сложной.

Однако гости не собирались сдаваться. На 37-й минуте Эрлинг Холанд сохранил надежду своей команды — 2:1.

Во втором тайме Норвегия бросила все силы на то, чтобы сравнять счет. Их усилия принесли плоды на 83-й минуте: Мартин Эдегор забил важный гол и восстановил равновесие на табло.

Но самые драматичные моменты встречи были еще впереди. На 90+5-й минуте, добавленной к основному времени, Норвегия получила право на пенальти. Ответственность взял на себя Эрлинг Холанд и не упустил свой шанс.