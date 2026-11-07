Температура опустится до -7 градусов: из-за холодов на «заправках» могут ввести ограничения

·83·Узбекистан
Температура опустится до -7 градусов: из-за холодов на «заправках» могут ввести ограничения
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Из-за ожидаемого снижения температуры до -7 градусов в республике с начала следующей недели Министерство энергетики предупредило о возможном введении временных ограничений на работу метановых заправок (АГНКС).
  • Приоритет в обеспечении природным газом будет отдаваться жилым домам, школам, больницам и другим социальным учреждениям.

В связи с резким изменением погоды, осадками и ночными заморозками, которые ожидаются в республике с начала следующей недели, Министерство энергетики предупредило о возможном введении временных ограничений на работу метановых заправок (АГНКС).

Согласно данным «Узгидромета», 9–11 ноября по всему Узбекистану ожидаются дожди, а в северных и горных районах — снег. Прогнозируется, что температура воздуха на севере ночью опустится до -7°C, а в некоторых областях — до -1…-2°C.

Приоритет населению и социальной сфере: в каком порядке будут ограничивать работу станций?

Министерство энергетики напомнило о механизмах направления имеющихся газовых ресурсов в первую очередь на нужды населения в холодные дни:

  • Объекты первой очереди: Основной приоритет в поставках природного газа отдается жилым домам, школам, дошкольным образовательным организациям, больницам и другим социальным учреждениям;

  • Временные графики: В случае похолодания и падения давления в газопроводах работа сезонных потребителей, в частности, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), может быть ограничена;

  • Предварительное уведомление: Ограничения будут вводиться на основе специальных графиков, согласованных с хокимиятами областей и городов, о чем водители и предприниматели будут предупреждены заранее.

По каким номерам обращаться в экстренных ситуациях?

Министерство предоставило контакты круглосуточных (24/7) служб на случай перебоев или неисправностей в системе электро- и газоснабжения:

  • 1104 — по вопросам давления газа и общего снабжения;

  • 104 — аварийно-диспетчерская служба газа;

  • 1154 — по вопросам отключения электроэнергии и неисправностей в электросетях;

  • +998 71 208-10-15 — телефон доверия «Энергоинспекции» для сообщений о случаях незаконного использования энергоресурсов или несанкционированного подключения.

Защита от угарного газа и безопасность: важные рекомендации

С наступлением активной фазы отопительного сезона ответственные лица призывают строго соблюдать меры безопасности и экономии:

  1. Проверка дымоходов и оборудования: Проверьте чистоту и исправность отопительных котлов, газового оборудования, а также дымоходов и систем вентиляции в доме;

  2. Не используйте газовую плиту для обогрева: Никогда не оставляйте включенными кухонные газовые плиты для обогрева помещения — это приводит к отравлению угарным газом, который называют «невидимым убийцей»;

  3. Не перегружайте электросеть: Не подключайте несколько мощных обогревателей к одному удлинителю (тройнику) и не оставляйте включенные обогреватели без присмотра;

  4. Привычка экономить: Выключение света в неиспользуемых комнатах и сохранение тепла в доме не только сбережет семейный бюджет, но и снизит нагрузку на общую энергетическую систему.

Министерство энергетикиУзгидрометАГНКСприродный газ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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