Температура опустится до -7 градусов: из-за холодов на «заправках» могут ввести ограничения

В связи с резким изменением погоды, осадками и ночными заморозками, которые ожидаются в республике с начала следующей недели, Министерство энергетики предупредило о возможном введении временных ограничений на работу метановых заправок (АГНКС).

Согласно данным «Узгидромета», 9–11 ноября по всему Узбекистану ожидаются дожди, а в северных и горных районах — снег. Прогнозируется, что температура воздуха на севере ночью опустится до -7°C, а в некоторых областях — до -1…-2°C.

Приоритет населению и социальной сфере: в каком порядке будут ограничивать работу станций?

Министерство энергетики напомнило о механизмах направления имеющихся газовых ресурсов в первую очередь на нужды населения в холодные дни:

Объекты первой очереди: Основной приоритет в поставках природного газа отдается жилым домам, школам, дошкольным образовательным организациям, больницам и другим социальным учреждениям;

Временные графики: В случае похолодания и падения давления в газопроводах работа сезонных потребителей, в частности, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), может быть ограничена;

Предварительное уведомление: Ограничения будут вводиться на основе специальных графиков, согласованных с хокимиятами областей и городов, о чем водители и предприниматели будут предупреждены заранее.

По каким номерам обращаться в экстренных ситуациях?

Министерство предоставило контакты круглосуточных (24/7) служб на случай перебоев или неисправностей в системе электро- и газоснабжения:

1104 — по вопросам давления газа и общего снабжения;

104 — аварийно-диспетчерская служба газа;

1154 — по вопросам отключения электроэнергии и неисправностей в электросетях;

+998 71 208-10-15 — телефон доверия «Энергоинспекции» для сообщений о случаях незаконного использования энергоресурсов или несанкционированного подключения.

Защита от угарного газа и безопасность: важные рекомендации

С наступлением активной фазы отопительного сезона ответственные лица призывают строго соблюдать меры безопасности и экономии: