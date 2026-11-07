Температура опустится до -7 градусов: из-за холодов на «заправках» могут ввести ограничения
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- Из-за ожидаемого снижения температуры до -7 градусов в республике с начала следующей недели Министерство энергетики предупредило о возможном введении временных ограничений на работу метановых заправок (АГНКС).
- Приоритет в обеспечении природным газом будет отдаваться жилым домам, школам, больницам и другим социальным учреждениям.
В связи с резким изменением погоды, осадками и ночными заморозками, которые ожидаются в республике с начала следующей недели, Министерство энергетики предупредило о возможном введении временных ограничений на работу метановых заправок (АГНКС).
Согласно данным «Узгидромета», 9–11 ноября по всему Узбекистану ожидаются дожди, а в северных и горных районах — снег. Прогнозируется, что температура воздуха на севере ночью опустится до -7°C, а в некоторых областях — до -1…-2°C.
Приоритет населению и социальной сфере: в каком порядке будут ограничивать работу станций?
Министерство энергетики напомнило о механизмах направления имеющихся газовых ресурсов в первую очередь на нужды населения в холодные дни:
Объекты первой очереди: Основной приоритет в поставках природного газа отдается жилым домам, школам, дошкольным образовательным организациям, больницам и другим социальным учреждениям;
Временные графики: В случае похолодания и падения давления в газопроводах работа сезонных потребителей, в частности, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), может быть ограничена;
Предварительное уведомление: Ограничения будут вводиться на основе специальных графиков, согласованных с хокимиятами областей и городов, о чем водители и предприниматели будут предупреждены заранее.
По каким номерам обращаться в экстренных ситуациях?
Министерство предоставило контакты круглосуточных (24/7) служб на случай перебоев или неисправностей в системе электро- и газоснабжения:
1104 — по вопросам давления газа и общего снабжения;
104 — аварийно-диспетчерская служба газа;
1154 — по вопросам отключения электроэнергии и неисправностей в электросетях;
+998 71 208-10-15 — телефон доверия «Энергоинспекции» для сообщений о случаях незаконного использования энергоресурсов или несанкционированного подключения.
Защита от угарного газа и безопасность: важные рекомендации
С наступлением активной фазы отопительного сезона ответственные лица призывают строго соблюдать меры безопасности и экономии:
Проверка дымоходов и оборудования: Проверьте чистоту и исправность отопительных котлов, газового оборудования, а также дымоходов и систем вентиляции в доме;
Не используйте газовую плиту для обогрева: Никогда не оставляйте включенными кухонные газовые плиты для обогрева помещения — это приводит к отравлению угарным газом, который называют «невидимым убийцей»;
Не перегружайте электросеть: Не подключайте несколько мощных обогревателей к одному удлинителю (тройнику) и не оставляйте включенные обогреватели без присмотра;
Привычка экономить: Выключение света в неиспользуемых комнатах и сохранение тепла в доме не только сбережет семейный бюджет, но и снизит нагрузку на общую энергетическую систему.
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