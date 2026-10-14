Большая льгота для владельцев теплиц: половина расходов на электроэнергию будет компенсирована

·32·Экономика
Большая льгота для владельцев теплиц: половина расходов на электроэнергию будет компенсирована

Принят важный В Узбекистане Указ Президента, направленный на поддержку тепличных хозяйств, широкое внедрение в сферу «зеленых» и энергоэффективных технологий, а также повышение доходов населения. Документом предусмотрено выделение широкого спектра налоговых льгот, безвозмездных субсидий и крупных льготных кредитов для предпринимателей и владельцев приусадебных участков, занимающихся тепличным бизнесом.

Данное решение создаст беспрецедентные удобства для фермеров и предпринимателей в резком сокращении расходов в зимний сезон и внедрении современных экосистем.

Налоговые ставки будут снижены в два раза

В соответствии с указом, предпринимателям, получающим основной доход от теплиц, предоставляются значительные налоговые льготы:

  • Срок действия льготы: действует с 1 января 2027 года по 1 января 2030 года;

  • Основное условие: доля доходов от тепличной деятельности в общем объеме выручки субъекта предпринимательства должна составлять не менее 60 процентов;

  • Виды налогов: ставки земельного налога и налога на имущество, взимаемых с юридических лиц, снижаются на 50 процентов.

50 процентов затрат на электроэнергию будут выплачиваться в виде субсидии

Для хозяйств, имеющих энергосберегающие и современные системы отопления, будет возмещаться стоимость энергии, израсходованной в зимний сезон:

  • Период действия: в период с 1 ноября 2026 года по 1 апреля 2030 года;

  • Охватываемые месяцы: по электроэнергии, потребленной ежегодно в холодный сезон — в месяцы октябрь–март;

  • Кому предоставляется: тепличным хозяйствам, покрытым специальным теплоизоляционным покрытием («одеялом») и (или) использующим высокоэффективные «зеленые» средства обогрева (тепловые насосы, геотермальные, солнечные тепловые системы, высокоэффективные приборы на электрической основе);

  • Размер субсидии: государством выплачивается компенсация в размере 50 процентов стоимости израсходованной электроэнергии.

Жителям Ташкентской области: безвозмездные субсидии до 100 млн и 200 млн сумов

В целях повышения энергоэффективности на приусадебных участках населения по Ташкентской области определены отдельные адресные программы:

  • На энергоэффективное оборудование (до 100 млн сумов): Национальное агентство энергоэффективности до 1 января 2030 года покроет в качестве единовременной субсидии 40 процентов (до 100 миллионов сумов) расходов на приобретение и установку солнечных панелей, тепловых насосов, инфракрасных отопительных приборов на приусадебных участках населения в Ташкентском, Зангиатинском, Кибрайском, Янгиюльском и Юкоричирчикском районах Ташкентской области;

  • Семьям в махаллях (до 200 млн сумов): За счет средств Целевого фонда сокращения бедности предусмотрено выделение каждой семье в 50 махаллях области, специализирующихся на тепличном хозяйстве, субсидии в размере до 200 миллионов сумов.

Льготные кредиты до 300 млн сумов для «зеленых» теплиц

В рамках программ развития семейного предпринимательства Центральным банком в качестве эксперимента будут выделяться целевые недорогие кредиты гражданам, имеющим приусадебные и дехканские земельные участки:

  • На строительство новой современной теплицы: для создания теплицы на основе энергосберегающих «зеленых» технологий — до 300 миллионов сумов;

  • На модернизацию существующих: для переоснащения действующих теплиц современным оборудованием и обновления системы отопления — выделяются льготные средства в размере до 150 миллионов сумов.

Принятые данные меры служат обеспечению внутреннего рынка дешевой и качественной сельскохозяйственной продукцией круглый год, повышению экспортного потенциала и, самое главное, — резкому снижению нагрузки населения на сети природного газа и электроэнергии.

Указ Президентатепличные хозяйстваЭнергоэффективные технологииСубсидии Ташкентской области
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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