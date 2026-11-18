В Мирзо-Улугбекском, Яккасарайском, Алмазарском, Яшнабадском, Чиланзарском, Юнусабадском, Сергелийском и Мирабадском районах города Ташкента назначены новые прокуроры. Как сообщает Gazeta, назначения произведены на основании соответствующих приказов Генерального прокурора.

Новые прокуроры и их предыдущие места работы:

• Яхё Абдурахмонов Абдуганиевич назначен прокурором Мирзо-Улугбекского района. До этого он работал прокурором Юнусабадского района.

• Ахрор Ахунов Ганиевич стал прокурором Яккасарайского района. Ранее он занимал должность прокурора Алмазарского района.

• Абдурахим Мухиддинов Акрамжон угли назначен прокурором Алмазарского района. До назначения он возглавлял управление Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в топливно-энергетической сфере.

• Ойбек Шамуратов Ражаббой угли занял должность прокурора Яшнабадского района. До этого он работал первым заместителем прокурора Республики Каракалпакстан.

• Сарвар Базаров Тухтамуродович назначен прокурором Чиланзарского района. Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора Самаркандской области.

• Иброхим Расулов Асатович стал прокурором Юнусабадского района. До назначения он был заместителем прокурора Бухарской области.

• Сирожиддин Файзиев Буриевич назначен прокурором Сергелийского района. Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора Кашкадарьинской области.

• Кобилжон Ахмаджанов Нумонович стал прокурором Мирабадского района. До этого он работал заместителем прокурора Наманганской области.

Также ранее Нилуфар Аллабергенова была назначена на должность заместителя прокурора города Ташкента.