Серьезные сомнения в деятельности IMAN Invest или личная неприязнь?

Вокруг IMAN Invest, одной из известных исламских финтех-платформ в Узбекистане и регионе, возникла неожиданная и серьезная спорная ситуация. Совет по координации исламских финансов (IFCB) объявил о полном и одностороннем прекращении любого сотрудничества с компанией, заявив о ряде грубых нарушений в деятельности платформы в течение 2025–2026 годов.

В свою очередь, основатель IMAN Invest категорически отверг выдвинутые обвинения, расценив их как давление, возникшее из-за личных интересов и требований доли в компании. Данная ситуация вызвала широкую общественную дискуссию на рынке, где вращаются миллионы долларов инвестиционных средств.

Претензии IFCB: Гарар, распределение прибыли и многомиллионный дефицит

Согласно выводам внутренней проверки, проведенной представителями Совета — экспертами Махмудом Усманом и Хусейном Раджабовым, компании был предъявлен ряд тяжких обвинений:

Нарушение норм шариата: По мнению Совета, при распоряжении инвестициями участников на платформе были допущены случаи гарара (неопределенности и риска), что противоречит принципам исламских финансов;

Неправильное распределение прибыли: В отчетах утверждается, что в механизме распределения доходов и прибыли между участниками были допущены серьезные шариатские ошибки;

Подозрение в финансовом расхождении: Одной из главных претензий является выявление необъяснимых финансовых расхождений и дефицита в расчетах, исчисляемых миллионами долларов.

Реакция руководителя IMAN: «Это последствия нашего отказа предоставить долю»

Основатель и руководитель компании Рустам Рахматов назвал распространенные заявления необоснованными и сообщил, что за ситуацией стоят другие факторы:

Конфликт финансовых интересов: Рахматов утверждает, что разногласия начались намеренно после того, как был сокращен размер вознаграждения, выплачиваемого эксперту Махмуду Усману, а также после отказа предоставить ему долю в учредительских акциях компании;

Правовая оценка: Руководство компании заявило о полной готовности ответить на подобные выпады, порочащие деловую репутацию и деятельность, в правовом поле, через суд.

Какие чрезвычайные меры были приняты?

Для устранения возникшего недоверия и опасений в деятельности платформы осуществляется ряд изменений:

Международный шариатский аудит: Для определения подлинной прозрачности всех процессов в компании была привлечена международно признанная независимая аудиторская компания Usmani's ;

Новый шариатский совет: В связи с прекращением сотрудничества с предыдущими представителями, в настоящее время формируется новый, независимый внутренний шариатский совет платформы;

Заморозка новых продуктов: До формирования нового совета и представления аудитом своих заключений, запуск новых финансовых продуктов компанией был временно приостановлен.

Основные детали спора между IMAN Invest и IFCB

Направление Заявление и претензии IFCB Позиция руководства IMAN Invest Статус сотрудничества Сотрудничество полностью и в одностороннем порядке прекращено Спор находится на правовой стадии, будет рассматриваться в суде Основные обвинения Гарар (неопределенность), неправильное распределение прибыли, крупное финансовое расхождение Обвинения отвергаются; причина — сокращение гонорара и отказ в предоставлении акций Проверка прозрачности Заключение проверки объявлено Советом Назначен независимый международный шариатский аудит Usmani's Текущая деятельность Платформа обвиняется в нарушениях Новые продукты временно приостановлены, формируется новый шариатский совет

Спор между сторонами и выводы независимого аудита становятся важным испытанием для правового и шариатского контроля быстро развивающейся сети исламского финтеха в регионе.