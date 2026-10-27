Среднемесячная заработная плата в Узбекистане достигла 7,27 млн сумов

В январе–сентябре 2026 года в Узбекистане среднемесячная номинальная заработная плата составила 7,27 миллиона сумов. Этот показатель на 18 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. В разрезе регионов самая высокая средняя зарплата зафиксирована в городе Ташкенте, а среди отраслей экономики лидируют банковская, страховая, лизинговая, кредитная и посредническая сферы.

Как менялась средняя заработная плата за последние пять лет?

По результатам января–сентября, среднемесячная номинальная заработная плата в стране из года в год росла.

• В 2022 году — 3,73 миллиона сумов.

• В 2023 году — 4,42 миллиона сумов.

• В 2024 году — 5,17 миллиона сумов.

• В 2025 году — 6,16 миллиона сумов.

• В 2026 году — 7,27 миллиона сумов.

Приведенные данные показывают, что за пять лет средняя заработная плата значительно выросла. Показатель за январь–сентябрь 2026 года увеличился на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В каких регионах зарплаты выше?

Среди регионов самый высокий показатель среднемесячной заработной платы был зафиксирован в городе Ташкенте. В столице эта сумма составила 12,3 миллиона сумов.

На втором месте находится Навоийская область, где среднемесячная заработная плата достигла 8,82 миллиона сумов. Эти показатели свидетельствуют о том, что уровень зарплат между регионами неодинаков.

В каких сферах платят больше?

В разрезе отраслей экономики самая высокая средняя заработная плата наблюдалась в сферах, связанных с финансовыми услугами.

• Банковская, страховая, лизинговая, кредитная и посредническая сфера: 19,7 миллиона сумов.

• Сфера информации и связи: 17 миллионов сумов.

• Сфера транспортировки и хранения: 11,2 миллиона сумов.

Таким образом, за первые девять месяцев 2026 года в Узбекистане среднемесячная номинальная заработная плата составила 7,27 миллиона сумов. По регионам самые высокие показатели у города Ташкента, а по отраслям — у финансовых услуг.