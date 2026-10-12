С 2027 года изменится порядок взыскания кредитной задолженности

С 10 января 2027 года вступает в силу новое требование для банков при взыскании задолженности по кредитам и поручительствам. Согласно ему, при бесспорном списании долга (без согласия клиента) на его банковских картах должна оставаться сумма в определенном размере.

Оставляемая сумма будет равна половине минимального размера оплаты труда. Исходя из текущего размера, это составляет 680 тысяч сумов.

Важный аспект: данная сумма не рассчитывается отдельно для каждой карты. То есть на каждой банковской карте клиента не обязательно должно оставаться по 680 тысяч сумов.

Сумма определяется с учетом всех банковских карт, принадлежащих клиенту. Следовательно, в процессе взыскания задолженности без согласия клиента банк не сможет полностью списать установленную защищенную сумму.