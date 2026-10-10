Банки не смогут списать все деньги с карты за кредитный долг

·35·Узбекистан
Банки не смогут списать все деньги с карты за кредитный долг

В Узбекистане вводится изменение в порядок взыскания банками кредитной задолженности без согласия клиента. Согласно новому правилу, даже после списания долговых платежей на банковских картах клиента должна оставаться сумма в установленном размере.

Это предусмотрено решением Центрального банка, принятым 9 октября. Документ предусматривает внесение изменений в действующее положение о работе с потребителями банковских услуг.

В соответствии с новым порядком, при взыскании долга по кредиту или поручительству без согласия клиента на его счетах должно оставаться не менее половины минимального размера оплаты труда.

В настоящее время в Узбекистане минимальный размер оплаты труда составляет 1 миллион 360 тысяч сумов. Следовательно, после списания установленных платежей на банковских картах клиента должно оставаться не менее 680 тысяч сумов.

Данные изменения вступают в силу с 10 января 2027 года. Новый порядок направлен на обеспечение сохранения определенной суммы средств у клиентов даже после взыскания их кредитной задолженности.

Центральный банквзыскание кредитной задолженностибанковские карты10 января 2027 года
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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