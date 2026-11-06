Какие цифры на карте можно раскрывать, а какие нет? Важное руководство

·50·Для жизни
Какие цифры на карте можно раскрывать, а какие нет? Важное руководство
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Для обеспечения безопасности средств на банковской пластиковой карте необходимо не раскрывать её конфиденциальные данные третьим лицам.
  • Категорически запрещается сообщать срок действия карты, имя и фамилию владельца, а также SMS-код, пришедший на телефон, кому угодно, включая сотрудников банка.
  • Для получения денежных переводов достаточно предоставить доверенным лицам только 16-значный номер на лицевой стороне карты.

Сегодня банковские пластиковые карты и мобильные платежные системы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако число кибермошенников, пытающихся завладеть финансовыми средствами граждан с помощью различных уловок, растет с каждым днем. Зачастую граждане по незнанию или невнимательности предоставляют посторонним лицам самые важные конфиденциальные данные карты, в результате чего лишаются всех своих сбережений.

Для обеспечения безопасности ваших средств крайне важно четко знать, какую информацию о банковской карте можно предоставлять, а какую необходимо держать в секрете.

3 вида данных, которые должны храниться в строгом секрете

Мошенники требуют следующие данные для списания денег с карты, их нельзя сообщать никому:

  • Нельзя сообщать срок действия: Срок (месяц и год) на лицевой стороне карты является основным ключом для совершения платежей через интернет и привязки карты к сторонним приложениям;

  • Нельзя называть имя и фамилию: Предоставление имени и фамилии владельца карты посторонним лицам может поставить под угрозу безопасность;

  • Категорически запрещено называть код из SMS: Никогда и никому, даже тем, кто представляется сотрудником банка или оператором платежной системы, не сообщайте одноразовый код подтверждения (SMS-код), пришедший на ваш номер телефона. Банки и платежные системы никогда не запрашивают этот код.

Какую информацию разрешено раскрывать?

Для того чтобы другие лица могли перевести вам деньги, достаточно только одной информации:

  • 16-значный номер можно сообщать только тем, кому вы доверяете: 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты, достаточно для получения средств;

  • Для поступления денег на вашу карту ни SMS-код, ни срок действия карты никогда не требуются!

Чтобы повысить бдительность и не стать жертвой мошенничества, отправьте это напоминание своим близким и членам семьи.

кибермошенничествобанковские картыфинансовая безопасностьонлайн-мошенничество
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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