Какие цифры на карте можно раскрывать, а какие нет? Важное руководство
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Для обеспечения безопасности средств на банковской пластиковой карте необходимо не раскрывать её конфиденциальные данные третьим лицам.
- Категорически запрещается сообщать срок действия карты, имя и фамилию владельца, а также SMS-код, пришедший на телефон, кому угодно, включая сотрудников банка.
- Для получения денежных переводов достаточно предоставить доверенным лицам только 16-значный номер на лицевой стороне карты.
Сегодня банковские пластиковые карты и мобильные платежные системы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако число кибермошенников, пытающихся завладеть финансовыми средствами граждан с помощью различных уловок, растет с каждым днем. Зачастую граждане по незнанию или невнимательности предоставляют посторонним лицам самые важные конфиденциальные данные карты, в результате чего лишаются всех своих сбережений.
Для обеспечения безопасности ваших средств крайне важно четко знать, какую информацию о банковской карте можно предоставлять, а какую необходимо держать в секрете.
3 вида данных, которые должны храниться в строгом секрете
Мошенники требуют следующие данные для списания денег с карты, их нельзя сообщать никому:
Нельзя сообщать срок действия: Срок (месяц и год) на лицевой стороне карты является основным ключом для совершения платежей через интернет и привязки карты к сторонним приложениям;
Нельзя называть имя и фамилию: Предоставление имени и фамилии владельца карты посторонним лицам может поставить под угрозу безопасность;
Категорически запрещено называть код из SMS: Никогда и никому, даже тем, кто представляется сотрудником банка или оператором платежной системы, не сообщайте одноразовый код подтверждения (SMS-код), пришедший на ваш номер телефона. Банки и платежные системы никогда не запрашивают этот код.
Какую информацию разрешено раскрывать?
Для того чтобы другие лица могли перевести вам деньги, достаточно только одной информации:
16-значный номер можно сообщать только тем, кому вы доверяете: 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты, достаточно для получения средств;
Для поступления денег на вашу карту ни SMS-код, ни срок действия карты никогда не требуются!
Чтобы повысить бдительность и не стать жертвой мошенничества, отправьте это напоминание своим близким и членам семьи.
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