Какие цифры на карте можно раскрывать, а какие нет? Важное руководство

Сегодня банковские пластиковые карты и мобильные платежные системы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако число кибермошенников, пытающихся завладеть финансовыми средствами граждан с помощью различных уловок, растет с каждым днем. Зачастую граждане по незнанию или невнимательности предоставляют посторонним лицам самые важные конфиденциальные данные карты, в результате чего лишаются всех своих сбережений.

Для обеспечения безопасности ваших средств крайне важно четко знать, какую информацию о банковской карте можно предоставлять, а какую необходимо держать в секрете.

3 вида данных, которые должны храниться в строгом секрете

Мошенники требуют следующие данные для списания денег с карты, их нельзя сообщать никому:

Нельзя сообщать срок действия: Срок (месяц и год) на лицевой стороне карты является основным ключом для совершения платежей через интернет и привязки карты к сторонним приложениям;

Нельзя называть имя и фамилию: Предоставление имени и фамилии владельца карты посторонним лицам может поставить под угрозу безопасность;

Категорически запрещено называть код из SMS: Никогда и никому, даже тем, кто представляется сотрудником банка или оператором платежной системы, не сообщайте одноразовый код подтверждения (SMS-код), пришедший на ваш номер телефона. Банки и платежные системы никогда не запрашивают этот код.

Какую информацию разрешено раскрывать?

Для того чтобы другие лица могли перевести вам деньги, достаточно только одной информации:

16-значный номер можно сообщать только тем, кому вы доверяете: 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты, достаточно для получения средств;

Для поступления денег на вашу карту ни SMS-код, ни срок действия карты никогда не требуются!

Чтобы повысить бдительность и не стать жертвой мошенничества, отправьте это напоминание своим близким и членам семьи.