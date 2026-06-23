Джахонгир Отажонов высказался об игре против Португалии (видео)

Певец Джахонгир Отажонов на своей странице в социальных сетях высказал мнение о сегодняшнем матче национальной сборной Узбекистана против Португалии.

Отвечая на вопросы болельщиков, артист отметил, что с уверенностью смотрит на предстоящую игру:

«Друзья, братишки, пишут: будем сегодня смотреть футбол? Зачем мне смотреть, я и так знаю, чем закончится футбол. Сегодня Португалия проиграет. Потому что наши молодые футболисты уже давно изучили действия возрастного Роналду и подобных ему игроков», — сказал он.

В продолжении видео Отажонов в живой манере описал действия на футбольном поле и даже продемонстрировал технику удара для забивания гола.

Данное видео было тепло встречено болельщиками в социальных сетях и получило множество положительных комментариев. Многие пользователи желают удачи нашей сборной в сегодняшнем матче.