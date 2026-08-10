Как сегодня живёт Нина Маслова из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?

·80·Культура
Как сегодня живёт Нина Маслова из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?

Хорошо знакомая поклонникам советского кино Нина Маслова отметила 79-летие. Одной из её самых известных ролей стал образ Марфы Васильевны в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Актриса родилась 27 ноября 1946 года в Риге.

Нина Маслова не ограничилась одной картиной. Она также сыграла в таких известных фильмах, как «Большая перемена» и «Афоня». Однако именно роль Марфы Васильевны принесла ей широкую известность.

Выбор актёрской профессии также оказался для неё непростым. Сначала она училась в Московском институте инженеров водного хозяйства. Позже, поняв, что инженерное направление ей не подходит, решила связать свою жизнь с искусством.

Маслова обучалась во ВГИКе у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой и окончила институт в 1971 году. В последующие годы она активно работала в кино, воплощая на экране самые разные образы.

Крупный план женщины с каштановыми волосами и белым цветком в волосах в Сочи.

В её личной жизни также были сложные периоды. Непростые отношения с матерью и отчимом в детстве повлияли на жизнь актрисы. Несмотря на это, она продолжила творческую деятельность, а в 2006 году была удостоена звания заслуженной артистки России.

Сегодня Нина Маслова не так часто появляется на публичных мероприятиях, как раньше. Однако её роль Марфы Васильевны по-прежнему остаётся одним из самых узнаваемых образов среди поклонников советского кино.

Нина МасловаРигаВГИКРоссия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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