Кэти Перри устроила «пенное шоу» на сцене

·16·Культура
Кэти Перри устроила «пенное шоу» на сцене

На музыкальном фестивале «О Сон до Каминьо» в Испании популярная поп-звезда Кэти Перри вновь удивила поклонников своим необычным выступлением.

Исполняя свой знаменитый хит «Фиреворк», певица вынесла на сцену декорацию в виде гигантского тюбика солнцезащитного крема. По мере того как атмосфера шоу накалялась, в кульминационный момент песни из этого «тюбика» в сторону зрителей начала вырываться густая пена.

Этот неожиданный эффект произвел сильное впечатление на публику и придал концерту особый шоу-колорит. Фанаты активно делились этими моментами в социальных сетях, шутливо подписывая их: «ПОВ: ит'с бат тиме» («Время купаться»).

В результате видеоролики за короткое время собрали миллионы просмотров, став одной из самых запоминающихся сцен фестиваля.

Певица выступает на сцене рядом с огромным устройством, извергающим пену.
Кэти ПерриИспанияO Son do CamiñoFirework
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