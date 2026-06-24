OpenAI представила свой первый процессор Джалапено: серьезный конкурент для NVIDIA

·21·Технологии
OpenAI представила свой первый процессор Джалапено: серьезный конкурент для NVIDIA

Создатель ChatGPT, совершивший революцию в мире искусственного интеллекта — компания OpenAI в партнерстве с Броадком продемонстрировала свой первый собственный процессор. Интеллектуальный чип под названием Джалапено специально разработан для обработки данных и эффективного запуска больших языковых моделей (LLM) и, как ожидается, станет серьезной альтернативой ведущим продуктам NVIDIA. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Проект Джалапено был официально представлен при участии генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, президента Грега Брокмана и руководства Броадком. Этот чип — не просто очередной акселератор, а первый этап многопоколенческой вычислительной платформы. Устройство, спроектированное с нуля в сотрудничестве с компаниями Броадком и Келестика, создано на основе глубокого понимания внутренних механизмов работы моделей AI.

Технологическое превосходство и эффективность

В настоящее время инженерные образцы чипов Джалапено проходят испытания в лабораторных условиях. Согласно первым результатам, новый процессор успешно запускает даже такие сложные модели, как GPT-5.3-Кодекс-Спарк, которые еще не были представлены публике. Самое главное, отмечается, что энергоэффективность чипа (производительность на один ватт мощности) значительно выше современных технологий.

По словам Ричарда Хонинга, руководителя программы по аппаратному обеспечению OpenAI, архитектура Джалапено оптимизирована для минимизации перемещения данных и балансировки ресурсов вычислений, памяти и сети. Это позволяет максимально приблизить реальную производительность чипа к теоретическому пределу.

Планы на будущее и производство

Сетевые чипы серии Томахавк от Броадком и их передовые технологии помогут масштабировать производство платформы Джалапено. Это сотрудничество является стратегическим шагом OpenAI по снижению зависимости от внешних поставщиков, таких как NVIDIA, и увеличению скорости работы собственных моделей.

Новый чип разработан гибким для работы со всеми типами больших языковых моделей. OpenAI обещает представить подробный технический отчет о производительности процессора в ближайшие месяцы. Если первые тесты оправдают себя, Джалапено может полностью изменить расстановку сил на глобальном рынке инфраструктуры AI.

Для любителей технологий и разработчиков в Узбекистане эта новость важна тем, что в будущем сервисы ChatGPT могут стать еще быстрее и доступнее. Разработка собственных чипов усиливает конкуренцию в сфере искусственного интеллекта, открывая новые возможности для конечных пользователей.

OpenAIJalapenoChatGPTBroadcomИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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