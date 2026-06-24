Сюрприз Мунисы Ризаевой ко дню рождения мужа оказался в центре внимания (видео)

Известная певица Муниса Ризаева поделилась с поклонниками еще одним теплым моментом из своей семейной жизни. Артистка подготовила специальный сюрприз ко дню рождения своего супруга Арсения, отметив праздник в приподнятом настроении.

Певица опубликовала в социальных сетях кадры с празднования и направила искренние пожелания супругу. В видео запечатлены праздничный торт и счастливые моменты пары.

Поздравление Мунисы было тепло встречено поклонниками. Многие подписчики оставили комментарии, желая паре счастья, благополучия и долгой совместной жизни.