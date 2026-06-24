Раскрыты новые загадочные детали смерти Мэрилин Монро

·41·Культура
Раскрыты новые загадочные детали смерти Мэрилин Монро

Несмотря на то что прошло более 60 лет, споры вокруг смерти знаменитой актрисы Мэрилин Монро снова стали актуальными. Новый документальный фильм под названием «Место преступления знаменитостей: Мэрилин Монро» выдвинул ряд предположений, ставящих под сомнение официальное заключение по делу.

По мнению авторов фильма, некоторые обстоятельства в комнате, где была найдена актриса, выглядят подозрительно. В частности, особое внимание уделено тому, что в помещении был идеальный порядок, а флаконы с лекарствами были расставлены очень аккуратно. Некоторые эксперты отметили, что такая обстановка нехарактерна для смертей, связанных с передозировкой препаратов.

Раскрыты новые загадочные детали смерти Мэрилин Монро

Кроме того, новые вопросы вызвало отсутствие стакана с водой рядом с кроватью, несмотря на то что в организме Монро было обнаружено большое количество лекарственных веществ.

В документальном фильме также уделено особое внимание многолетним слухам об отношениях Мэрилин Монро с президентом США Джоном Ф. Кеннеди и его братом Робертом Ф. Кеннеди. Авторы предполагают, что эти связи могли иметь важное значение в последние дни жизни актрисы.

В то же время приводятся слова журналиста Сида Скольского. По его утверждению, он беседовал с Монро незадолго до ее смерти, и актриса призналась, что состоит в романтических отношениях с одним из братьев Кеннеди.

Мэрилин Монро с улыбкой лежит на зеленом газоне.

Однако ни одно из предположений, выдвинутых в документальном фильме, не было официально подтверждено. Большинство из них основано на старых свидетельствах, различных догадках и теориях заговора, которые обсуждаются на протяжении десятилетий.

Напомним, что Мэрилин Монро скончалась 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет. Согласно официальному заключению, причиной ее смерти стала передозировка барбитуратов. Тем не менее, тайны ее гибели до сих пор остаются в центре внимания общественности и исследователей.

Мэрилин МонроДжон Ф. КеннедиРоберт Ф. КеннедиСид СколскийСША
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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