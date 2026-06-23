Марьям Тилляева подверглась резкой критике за участие в шоу

Марьям Тилляева, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, и её супруг Арно Косян оказались в центре бурных обсуждений после участия в реалити-шоу «Ставка на любовь», которое транслируется на российском телеканале «Пятница».

С первых выпусков проекта действия пары вызвали неоднозначную реакцию зрителей. В частности, некоторые высказывания и поведение Марьям Тилляевой в шоу подверглись резкой критике в социальных сетях.

Самой горячей точкой дискуссий стали слова Марьям о причинах её участия в проекте. Она призналась, что заинтересована в денежном призе и что средства необходимы ей для оплаты расходов на свадьбу. Кроме того, Арно Косян раскрыл, что на начальном этапе их отношений потратил все свои деньги, чтобы доказать, что он «не альфонс».

Эти слова были восприняты некоторыми наблюдателями крайне негативно. Критики посчитали неправильным, что представительница финансово обеспеченной семьи поднимает вопрос о деньгах в таком ключе.

В центре внимания многих также оказались разногласия между Марьям Тилляевой и известной российской актрисой Анной Хилькевич. Стороны обвинили друг друга в манипуляциях и стравливании участников. Этот спор перекинулся в социальные сети, вызвав настоящие виртуальные сражения между поклонниками.

Еще один участник проекта, блогер Лоша Янгер, также раскритиковал манеру поведения Марьям. По его мнению, Тилляева вела себя на вилле с остальными слишком избалованно и требовательно.

В одном из последующих выпусков шоу Марьям и Арно оказались под угрозой вылета из проекта по результатам голосования участников. Эта ситуация стала для Марьям неожиданностью. В эфире показали, как изменилось её эмоциональное состояние и как она на время ограничила общение с другими участниками.

После усиления критики и хейта Марьям Тилляева обратилась к пользователям социальных сетей. Она подчеркнула, что события в шоу отличаются от реальной жизни, а участники действуют в определенных условиях и под давлением.

В то же время она назвала неприемлемыми оскорбления и угрозы, которые приходят ей в личные сообщения. По словам Марьям, за последние несколько дней она получила тысячи негативных сообщений.

В настоящее время Тилляева отдыхает с мужем в Турции. При этом она сообщила о своем участии в еще одном крупном телевизионном проекте — реалити-шоу «Мастер игры» на телеканале ТНТ.

Очевидно, что каждый телевизионный проект с участием Марьям Тилляевой вызывает не только интерес зрителей, но и волну споров и обсуждений.