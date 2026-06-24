«Андижанская полька» установила рекорд Гиннесса (видео)

·3·Культура
«Андижанская полька» установила рекорд Гиннесса (видео)

Сегодня, 24 июня, на стадионе «Бобур арена» в городе Андижан прошло масштабное культурное событие. Около 20 тысяч участников одновременно исполнили танец «Андижанская полька».

Целью данного массового выступления было широкое продвижение узбекского национального танцевального искусства на международном уровне и установление рекорда. В итоге андижанцы успешно справились с этой задачей, попав на страницы Книги рекордов Гиннесса.

Мероприятие было организовано в рамках масштабных торжеств по случаю признания Андижана культурной столицей тюркского мира в 2026 году.

По мнению экспертов, это стало не просто рекордом, а важным историческим событием, продемонстрировавшим миру богатое культурное наследие Узбекистана.

АндижанБобур аренаГиннессУзбекистан
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