Гарри Кейн и мистика: ганский колдун «освободил» капитана Англии

·78·Спорт
Гарри Кейн и мистика: ганский колдун «освободил» капитана Англии

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн неожиданно показал не лучшую игру в матче против Ганы в рамках чемпионата мира. Слухи о том, что за неудачей англичанина в этой ничьей стоят не только спортивные факторы, но и сверхъестественные силы, вызвали большой резонанс в футбольном мире. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Известный ганский спиритуалист Нана Кваку Бонсам после матча заявил, что именно он стал главной причиной ошибок Гарри Кейна и его неспособности забить гол. Лицо, называющее себя «Дьяволом среды», утверждает, что использовал специальное заклинание против капитана англичан, чтобы защитить свою родину. По информации Goal.com, после этого результата Бонсам объявил, что теперь «оставит нападающего в покое».

«Я самый сильный спиритуалист в мире»

После завершения игры Бонсам провел своеобразный ритуал и объявил о снятии «запрета» с Гарри Кейна. «Я самый сильный спиритуалист в мире. Теперь я освобождаю Гарри Кейна, в следующем матче он сможет спокойно забивать голы. Гарри, не сердись на меня, мы друзья», — отметил ганский колдун.

Интересно, что Нана Кваку Бонсам сказал об этом не просто ради хвастовства после игры. Задолго до начала матча он выступил в СМИ, предупредив, что работает над «нейтрализацией» Кейна. По его словам, он не хотел нанести футболисту травму, а лишь стремился помешать ему найти путь к воротам Ганы.

В эту странную ситуацию попытался вмешаться и известный иллюзионист Ури Геллер. Геллер прославился утверждением, что стал причиной промаха Гэри МакАллистера с пенальти на Евро-96. На этот раз он пообещал активировать свой «ментальный щит», чтобы защитить Гарри Кейна от «отрицательных вибраций» ганского колдуна. Однако события матча показали, что «влияние» Бонсама оказалось сильнее.

Статистика и неожиданный спад

Гарри Кейн начал этот чемпионат мира на очень высоком подъеме. В первом матче против Хорватии, завершившемся со счетом 4:2, он оформил дубль и сравнялся с Гэри Линеке в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии. Однако вялость и нереализованные голевые моменты в игре с Ганой удивили многих экспертов.

Подобные мистические истории всегда вызывают интерес и у футбольных болельщиков в Узбекистане. Хотя в современном футболе всё зависит от физической подготовки и тактики, новости о таких «шаманах» и «колдунах» часто распространяются на турнирах с участием африканских сборных. Теперь все фанаты следят за тем, сможет ли Гарри Кейн вернуть свою привычную результативность в следующих матчах.

Гарри КейнАнглияГанаЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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