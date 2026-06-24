Skoda официально представила свой самый крупный и мощный электрический кроссовер Пеак

Чешский автогигант Skoda продемонстрировал Пеак — самый крупный и технологически совершенный электрический кроссовер в своей истории. Эта новая модель станет электрифицированным флагманом бренда и по своим габаритам превосходит даже популярный седан Суперб. По данным иксбт.ком, модель Пеак является серийной версией концепта Висион 7С и построена на платформе МЭБ+. Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Внешний вид автомобиля воплощает новую философию дизайна Skoda «Модерн Солид». Длина кроссовера составляет 4874 мм, а колесная база — 2965 мм. С такими показателями он обошел даже самый популярный кроссовер бренда — модель Kodiaq. Кроме того, инженеры уделили особое внимание аэродинамике: коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,249, что значительно повышает энергоэффективность.

Интерьер и современные удобства

Skoda Пеак будет предлагаться в пяти- и семиместных конфигурациях. В салоне установлен мультимедийный экран с диагональю 13,6 дюйма, работающий на операционной системе Android, и цифровая панель приборов. Также предусмотрена панорамная крыша с технологией Дйнамик Шаде Контрол, которая автоматически регулирует проникновение солнечного света. Для пассажиров в рамках пакета Релакс предусмотрены сиденья с функциями массажа и вентиляции.

Возможности перевозки грузов также впечатляют: при сложенных сиденьях объем багажника увеличивается до 2150 литров. Кроме того, благодаря отсутствию традиционного двигателя, под капотом создан дополнительный небольшой багажный отсек объемом 37 литров. Любителям музыки опционально предлагается аудиосистема Сонос с 16 динамиками.

Технические характеристики и запас хода

Новая модель выйдет на рынок в трех модификациях:

Пеак 60: аккумулятор 63 кВт·ч, 204 л.с., запас хода 459 км.

аккумулятор 63 кВт·ч, 204 л.с., запас хода 459 км. Пеак 90: аккумулятор 91 кВт·ч, 286 л.с., запас хода 647 км (по ВЛТП).

аккумулятор 91 кВт·ч, 286 л.с., запас хода 647 км (по ВЛТП). Пеак 90кс: полный привод (4WD), 299 л.с., запас хода 613 км, разгон от 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды.

Все версии кроссовера поддерживают функцию зарядки внешних устройств и способны буксировать прицепы массой до 2 тонн. В вопросах безопасности водителю помогут система Травел Ассист 3.0 и камеры кругового обзора 360 градусов.

Учитывая, что электрические модели бренда Skoda постепенно становятся популярными на рынке Узбекистана, ожидается, что кроссовер Пеак с его просторным салоном и большим запасом хода станет привлекательным выбором для местных покупателей, особенно для больших семей. На данный момент точные данные о цене и дате начала продаж не разглашаются.