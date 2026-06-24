Ради звезды БТС 133 раза нажала на дверной звонок

·34·Культура
Ради звезды БТС 133 раза нажала на дверной звонок

В Южной Корее вынесен судебный приговор иностранной поклоннице, преследовавшей Чонгука, участника группы БТС. Сообщается, что бразильянка несколько раз приходила к дому певца, причем во время одного из визитов она нажала на дверной звонок 133 раза.

Согласно данным следствия, женщина следила за известным артистом с декабря прошлого года. Из-за своей любви к Чонгуку она неоднократно приходила к его дому, пытаясь оставить письма и фотографии.

Рассмотрев данное дело, окружной суд Сеула приговорил женщину к одному году лишения свободы. Однако наказание было отсрочено с испытательным сроком два года. Если решение не будет обжаловано, велика вероятность ее депортации из Южной Кореи.

В судебных документах отмечено, что женщина впервые пришла к квартире Чонгука в Сеуле 7 декабря. Она бродила вокруг территории, перебрасывала различные вещи через забор и оставляла письма в дверных щелях.

Ради звезды БТС 133 раза нажала на дверной звонок

Спустя несколько дней она вернулась и 133 раза нажала на дверной звонок. Позже она была задержана полицией при попытке проникнуть внутрь, следуя за сотрудником службы доставки еды.

Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, женщина игнорировала запреты. В результате полиция выдала специальный ордер, запрещающий ей приближаться к месту жительства певца ближе чем на 100 метров.

Тем не менее, поклонница продолжила свои действия. В суде стало известно, что она посещала дом Чонгука как минимум 22 раза.

Принимая решение, судья учел, что вероятность повторения подобных действий подозреваемой в будущем низка.

Стоит отметить, что это не первый скандальный случай, связанный с Чонгуком. Ранее полиция задержала еще одну иностранку, которая пыталась проникнуть в его дом после того, как певец завершил военную службу.

ЧонгукBTSЮжная КореяСеул
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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