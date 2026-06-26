Бобур Юлдошев рассказал, почему не выступает на свадьбах (видео)

·42·Культура
Бобур Юлдошев рассказал, почему не выступает на свадьбах (видео)

Актер Бобур Юлдошев стал гостем программы «Джадид», где искренне поделился мыслями о том, почему он почти не выступает на свадьбах.

В ходе беседы ведущий спросил его: «Почему Бобур Юлдошев не выступает на свадьбах?»

По словам актера, в молодости он несколько раз принимал участие в свадебных торжествах, но позже отказался от этого пути.

«Выступал. Примерно в 27 лет. Не много, максимум на десяти свадьбах, а может и меньше. Но выступления на свадьбах — это не моя работа», — сказал Бобур Юлдошев.

Актер также отметил, что основной причиной стал наказ его отца.

«Отец говорил: „Люди должны покупать билеты в театр, чтобы увидеть тебя“. Однажды, увидев меня на свадьбе, он сказал: „Сын, больше не выступай на свадьбах. Если кто-то пригласит тебя, скажи мне. Я сам дам тебе те деньги, которые предложили, только не выступай на свадьбах“», — вспомнил актер.

Данное интервью вызвало широкий резонанс в социальных сетях, многие пользователи высоко оценили преданность Бобура Юлдошева искусству и взгляды его отца. В комментариях отметили талант актера, его уважение к театру и принципиальную позицию.

Бобур ЮлдашевДжадид
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