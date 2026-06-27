Фото дня: молодые шахматисты Узбекистана поддержали наших футболистов в США

·2·Культура
Фото дня: молодые шахматисты Узбекистана поддержали наших футболистов в США

Футболисты национальной сборной Узбекистана, принимающие участие в чемпионате мира в США, чувствуют теплую поддержку соотечественников. На этот раз их вдохновили молодые и талантливые шахматисты Узбекистана.

Юные шахматисты встретились с футболистами и сфотографировались на память. Этот снимок объединил в одном кадре талантливых узбекистанцев, достойно защищающих честь страны в двух разных видах спорта.

На фото слева направо: чемпион мира среди юниоров, КМ Исломбек Синдаров, игрок национальной сборной Узбекистана и клуба «Истанбул Башакшехир» (Турция) Аббос Файзуллаев, международный гроссмейстер Жавохир Синдаров, защитник сборной Узбекистана и клуба «Манчестер Сити» (Англия) Абдукодир Хусанов, международный гроссмейстер Мухиддин Мадаминов, а также член сборной Узбекистана, правый защитник клуба «Сурхан» Бехруз Каримов.

Это фото вызвало теплые чувства среди болельщиков и еще раз продемонстрировало единство узбекистанской молодежи в спорте.

ОзбекистанСШАИстанбул БашакшеҳирМанчестер Сити
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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