Шабнам из клипа Озоды Нурсаидовой «Lada» отметила 17-летие

·15·Культура
Шабнам из клипа Озоды Нурсаидовой «Lada» отметила 17-летие

Шабнам, ставшая широко известной благодаря клипу на популярную песню певицы Озоды Нурсаидовой «Lada», встретила свое 17-летие. Она отметила день рождения с поклонниками в социальных сетях, опубликовав искреннее видео на своей странице в Instagram.

В своем посте Шабнам отметила, что встречает новый возраст с большими мечтами и целями, и выразила благодарность своим фанатам.

«Итак, сегодня мне исполнилось 17 лет! Я стала на год старше, умнее и, надеюсь, еще более интересным человеком. Мой творческий путь тесно связан с вами. Все, что я создаю, — всё для вас. Без вас ничего этого не было бы. Спасибо за вашу поддержку, за каждое мнение и за то, что были рядом все эти годы. Обещаю стараться для вас еще больше», — написала она.

Три человека, красный автомобиль Lada и обложка музыкального клипа с надписью «OZODA».

Данное видео за короткое время привлекло внимание поклонников. В комментариях многие поздравили Шабнам с днем рождения, пожелали ей крепкого здоровья, счастья, удачи и творческих успехов. Фанаты выразили уверенность, что в будущем она добьется еще больших успехов.

ШабнамОзода НурсаидоваLadaДень рожденияУзбекская эстрада
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