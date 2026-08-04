В Британии задержан мужчина, считавший себя вампиром

В Великобритании произошёл необычный инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. 48-летний Бенджамин Льюис, который оставлял туши овец и оленей у церквей в графстве Хэмпшир, вызывая страх и тревогу среди местных жителей, по решению суда был принудительно помещён в психиатрическую больницу. Об этом сообщила газета Те Гуардиан.

Согласно материалам расследования, Бенджамин Льюис похищал ягнят у фермеров, затем забивал их и оставлял туши у входов в церкви, расположенные в районе Нью-Форест. В некоторых случаях он также оставлял на этих местах перевёрнутый крест и карты Таро. Подобные действия вызвали серьёзную тревогу и страх среди местных жителей, сотрудников церквей и верующих.

Правоохранительные органы в течение нескольких месяцев проводили специальное наблюдение, чтобы установить личность подозреваемого. Полиция даже усиливала контроль возле церквей в дни, считавшиеся важными датами в сатанинском календаре, пытаясь предотвратить возможные преступления. В результате длительного расследования личность Бенджамина Льюиса удалось установить по образцу ДНК, взятому с туши ягнёнка, после чего он был задержан.

Во время обыска в доме подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили картины с изображениями вампиров, записи о различных ритуалах, а также заметки, связанные с употреблением крови. По данным полиции, Льюис твёрдо верил, что употребление крови может даровать человеку вечную жизнь и превратить его в вампира.

По итогам судебного процесса Бенджамин Льюис был признан виновным в умышленном запугивании и создании угрозы на почве религиозной вражды, а также в краже ягнят, принадлежавших фермерам. Судья Уильям Маусли постановил, что он должен оставаться в психиатрической больнице до тех пор, пока медицинские специалисты не подтвердят, что он безопасен для общества.

Согласно заключению психиатров, Льюис страдает от сложных проблем, связанных с психическим здоровьем. Также выяснилось, что это не первый случай, связанный с подобным поведением. В 2003 году он также называл себя вампиром и был привлечён к уголовной ответственности и отбывал тюремное наказание за то, что запугивал священника и членов его семьи.

Специалисты отмечают, что этот инцидент ещё раз показал, насколько важно своевременно уделять внимание проблемам психического здоровья в обществе.