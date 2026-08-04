Собака помогла найти тело своей хозяйки

В Москве собака сыграла важную роль в раскрытии преступления, связанного с загадочным исчезновением 39-летнего психолога и стилиста Натальи Божук.

Как выяснилось, Наталья пропала после того, как вышла из дома выгулять собаку. Начались поиски женщины, однако поначалу никаких сведений о её местонахождении обнаружить не удалось.

Почти две недели спустя волонтёры заметили собаку Натальи возле склада в селе Ромашково. Животное несколько дней не отходило от сумки в этом районе, словно кого-то ждало.

Проверив подозрительную сумку, волонтёры обнаружили внутри тело Натальи. По предварительным данным, на теле погибшей были выявлены признаки насильственной смерти.

Предполагается, что к преступлению может быть причастен возлюбленный Натальи Павел. По данным следствия, после произошедшего он покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Согласно некоторым сведениям, подозреваемый может скрываться в Турции.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления и принимают меры для установления местонахождения подозреваемого.