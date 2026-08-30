Аваз Охун признался, что страдал «звездной болезнью»

Юморист и мастер разговорного жанра Аваз Охун в одном из интервью высказался о «звездной болезни», которой нередко подвержены деятели искусства.

Ему задали вопрос: «Болели ли вы звездной болезнью?». Комик дал прямой ответ и признался, что сам тоже пережил это состояние.

«Да, болел. Нет такого человека, который бы не столкнулся с этой болезнью. Кто-то находит от нее лекарство, а кто-то нет. А у некоторых эта болезнь принимает хроническую форму», — сказал Аваз Охун.

После этого у него спросили: «По каким симптомам вы поняли, что заболели звездной болезнью?»

По словам юмориста, человек начинает замечать такие изменения прежде всего в самом себе.

«Вы чувствуете это в себе. Возможно, у человека появляется легкая заносчивость, меняется манера поведения, становишься каким-то другим. Это естественное состояние. Может быть, это вовсе и не болезнь, а так и должно быть.

Люди искусства, например, должны быть немного более загадочными, наверное. Не знаю. Но я не могу сказать, что у меня не было «звездной болезни», — открыто ответил Аваз Охун.

Это признание комика также может вызвать интерес в социальных сетях.