В США диких животных ловят с вертолета

В США вертолеты используются для отлова и изучения диких животных. Подобные операции проводятся специалистами по охране природы и учеными в различных целях.

В частности, специальные группы привлекаются при необходимости переселения животных в другие регионы, проверки их здоровья, сбора образцов для научных исследований или установки ГПС-трекеров для отслеживания их передвижений.

В некоторых операциях специалист прямо с вертолета ловит животное с помощью специальной веревки или сети. Этот метод позволяет безопасно отлавливать крупных и подвижных диких животных.

В таком процессе особое значение имеет мастерство пилота вертолета. Он должен точно управлять вертолетом, учитывая движения животного на земле и специалиста на борту.

Кроме того, операции проводятся на основе специальных правил, чтобы свести к минимуму риск как для самого животного, так и для специалистов.