Жалолиддин Ахмадалиев: «Я не высокомерный и не хитрый» (видео)

·18·Культура
Жалолиддин Ахмадалиев: «Я не высокомерный и не хитрый» (видео)

Певец Жалолиддин Ахмадалиев в интервью Kun.uz рассказал о разном отношении людей к совместным фотографиям с поклонниками.

Артист признался, что расстраивается, когда в некоторых ситуациях люди думают, будто он «возгордился» или «проявляет хитрость», если отказывается фотографироваться. В связи с этим он вспомнил один случай из своей жизни.

По словам певца, однажды его сын тяжело заболел. Он срочно отвез ребенка в больницу и показал врачу.

«У сына было очень плохое самочувствие. Мы поехали в инфекционную больницу, и, оказывается, были люди, которые видели, как я заходил внутрь. Врач выписал лекарства и сказал: “Быстро принесите”.

Когда я вышел, чтобы купить лекарства, меня окружили и сказали: “Давайте сфотографируемся”. “Люди добрые, я привез своего ребенка. Давайте не сейчас, пусть ребенок немного поправится, и у меня на душе полегчает. Потом я сделаю всё, что вы попросите, сфотографируюсь, если хотите, даже песню спою. Я же тоже отец”, — вспомнил Жалолиддин Ахмадалиев.

Певец отметил, что даже в такой ситуации нашлись те, кто расценил его поведение как «высокомерие».

«И тогда звучали слова: “Не зазнавайся”, “Не делай так”. Это лишнее. Мы ведь такие же люди, как все. Поэтому нужно избавляться от таких ошибочных мыслей и представлений. Настроение не всегда бывает на высоте. Но даже в такие моменты мы вынуждены ходить с улыбкой.

Я хочу сказать, что я не высокомерный и не хитрый», — заявил певец.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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