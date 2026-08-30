Китайская ракета Лонг Марч 6К разрушилась на орбите

·13·Технологии
Китайская ракета Лонг Марч 6К разрушилась на орбите

Верхняя ступень китайской ракеты-носителя Лонг Марч 6К разрушилась на низкой околоземной орбите из-за непредвиденного сбоя. Согласно данным иксбт.ком, этот инцидент произошел всего через два дня после успешного запуска семи спутников, в результате чего в космосе образовались десятки, а возможно, и сотни новых обломков. Об этом Иксбт.ком сообщает.

По имеющимся данным, космический аппарат успешно стартовал 25 августа с космодрома Тайюань и вывел на орбиту все запланированные объекты. Однако примерно через сорок восемь часов системы слежения ЛеоЛабс обнаружили вокруг оставшейся на орбите верхней ступени множество новых объектов.

Масштабы и опасность космического мусора

Признаки разрушения впервые были зафиксированы радаром компании в Западной Австралии. Впоследствии наблюдения другой станции в Новой Зеландии полностью подтвердили этот факт. Согласно предварительным оценкам, авария произошла 27 августа, когда ступень двигалась по эллиптической орбите на высоте от 396 до 482 километров.

Точное количество образовавшихся обломков пока остается неизвестным. Специалисты оценивают масштаб происшествия в диапазоне от десятков до сотен новых фрагментов, и все они в настоящее время продолжают движение по близким траекториям.

Регулярно повторяющиеся случаи

Согласно статистическим данным, предоставленным ЛеоЛабс, это уже третий подобный случай разрушения ступеней ракет семейства Лонг Марч 6 на низкой околоземной орбите за последние четыре года. Первый подобный инцидент был зафиксирован 12 ноября 2022 года, а второй произошел 6 августа 2024 года.

Тем не менее специалисты отмечают и обнадеживающие факторы. В частности, относительно небольшая высота орбит смягчает ситуацию. Сопротивление верхних слоев атмосферы постепенно замедлит скорость этих обломков, что обеспечит их вход в атмосферу Земли и полное сгорание в течение нескольких лет.

В настоящее время точная причина разрушения верхней ступени ракеты остается неизвестной. Компетентные органы и эксперты продолжают расследование для выяснения технических причин произошедшего.

Космический мусорLong March 6CLeoLabsКитайская космонавтикаРазрушение ракеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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