Мать хотела преподать сыну урок, но ее план привел к противоположному результату

·23·Узбекистан
Мать хотела преподать сыну урок, но ее план привел к противоположному результату

Жительница китайской провинции Чжэцзян по имени Дэн решила показать своему 17-летнему сыну Шэню, у которого упал интерес к учебе и ухудшились оценки, что зарабатывать деньги в жизни непросто. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно истории, о которой стало известно в сентябре 2024 года, женщина более трех лет управляла точкой уличной торговли в городе Цзясин, где продавала жареную курицу и различные закуски. Она захотела привлечь к этой работе и сына, чтобы он прочувствовал всю тяжесть труда.

Шэнь в то время учился в кулинарном и профессионально-техническом училище. Из-за ухудшения его успеваемости мать предложила ему попробовать заняться торговлей. Цель Дэнь заключалась в том, чтобы дать сыну понять, как трудно зарабатывать деньги, и побудить его серьезнее относиться к учебе.

Однако план матери дал неожиданный результат. Вместо того чтобы испугаться работы, Шэнь быстро адаптировался к торговле, освоил обслуживание клиентов и приготовление блюд. Он установил на свой электровелосипед необходимое для торговли оборудование и организовал передвижную торговую точку.

Turli xil qovurilgan taomlar suratlari va xitoycha yozuvlari bo‘lgan ko‘chma taom peshtaxtasi.

Парень каждый день начинал подготовку продуктов с 09:00, около 16:00 отправлялся к месту торговли и работал до ночи. Домой он чаще всего возвращался в 03:00. Чтобы добраться до места торговли, он проезжал около 13 километров.

В результате Шэнь всего за 10 дней заработал 10 тысяч юаней, то есть примерно 1400 долларов США. В его успехе, наряду с упорным трудом, важную роль сыграла и поддержка постоянных клиентов.

Неожиданно этот результат еще больше снизил интерес юноши к учебе. Он решил бросить школу и заняться торговлей. Хотя мать пыталась уговорить его продолжить учебу, Шэнь остался непреклонен в своем выборе.

Мать же решила не принуждать сына, а поддержать его выбор. По словам Дэн, самое главное — чтобы ее ребенок был здоров, счастлив и не занимался противозаконными делами.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане количество принадлежащих населению автомобилей приближается к 5 миллионамВ Узбекистане количество принадлежащих населению автомобилей приближается к 5 миллионамВчера, 23:38Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах УзбекистанаСтало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах УзбекистанаВчера, 23:34Спецоперация: разоблачен тайник с 13,6 кг опия! (Оперативные подробности)Спецоперация: разоблачен тайник с 13,6 кг опия! (Оперативные подробности)Вчера, 21:52Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)Вчера, 21:50Жозе Моуринью разоблачил политику и несправедливость вокруг «Золотого мяча»Жозе Моуринью разоблачил политику и несправедливость вокруг «Золотого мяча»Вчера, 18:08Какая погода ожидает Узбекистан в сентябре?Какая погода ожидает Узбекистан в сентябре?Вчера, 17:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?