Apple меняет график продаж смартфонов iPhone 18

·18·Технологии
Apple меняет график продаж смартфонов iPhone 18

Ожидается, что компания Apple внесет изменения в традиционный график продаж, скорректировав дату начала приема предварительных заказов на будущие смартфоны iPhone 18. Согласно информации, опубликованной изданием МакВорлд со ссылкой на надежные источники, календарь этого года будет отличаться от обычного из-за совпадения с днем памяти в США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальным анонсам, традиционная осенняя презентация, на которой будут представлены новые устройства, назначена на 9 сентября. Однако стало известно, что процесс оформления предварительных заказов начнется не в пятницу после презентации, как обычно, а в субботу, 12 сентября.

Причины изменения графика

Причиной этого изменения стал день памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в США. Поскольку пятница совпадает с этой траурной датой, компания решила перенести начало продаж на один день из соображений безопасности и этических норм.

Стоит отметить, что Apple сталкивается с подобной практикой не впервые. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2015 году, когда предварительные заказы на модели iPhone 6с и iPhone 6с Plus по той же причине были открыты в субботу.

Другие ожидаемые устройства

На крупной презентации, которая состоится 9 сентября, компания планирует представить не только основную линейку смартфонов, но и ряд других важных устройств. В их число входят умные часы Apple Watch Сериес 12 и Ватч Ultra 4.

Кроме того, ожидается, что на этом же мероприятии будет показан первый в истории складной iPhone Ultra, вызывающий большой интерес в мире технологий. Однако сроки выхода этого инновационного устройства в продажу могут отличаться от остальных моделей.

По некоторым данным, процесс приема заказов на первый складной смартфон запланирован только на вторую половину сентября. Это свидетельствует о том, что процессы производства и вывода на рынок гаджета нового типа будут осуществляться поэтапно.

AppleIPhone 18IPhone UltraТехнологииСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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