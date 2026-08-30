В Египте в стиле «Форсажа» украли более 100 кг куриного мяса (видео)

·25·Мир
В Египте в стиле «Форсажа» украли более 100 кг куриного мяса (видео)

В Египте с движущегося грузовика было похищено большое количество замороженного куриного мяса. Видеозапись происшествия разошлась в социальных сетях и вызвала широкое обсуждение. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным, злоумышленники на пикапе приблизились к грузовику во время движения. Прямо на ходу они перегрузили в свой автомобиль более 100 килограммов замороженной курятины из кузова грузовика.

Примечательно, что водитель грузовика даже не заметил кражи. Представители компании также узнали о происшествии лишь после того, как видео появилось в соцсетях.

Правоохранительные органы провели расследование по данному факту. Сообщается, что лица, причастные к инциденту, задержаны.

Цель, с которой было украдено куриное мясо, не уточняется.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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