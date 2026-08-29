Дилсуз раскрыла неожиданный секрет: кто автор песни «Бегим»?

Певица Дилсуз в одном из своих интервью рассказала об истории создания популярной среди поклонников песни «Бегим».

Ей задали вопрос: «Кто написал стихи к вашей песне „Бегим“?» Дилсуз сообщила, что автором текста является народная артистка Узбекистана Рано Ярашева. В открытых источниках также указано, что автором песни является Рано Ярашева.

По словам певицы, стихотворение было написано Рано Ярашевой в юношеские годы и посвящено ее супругу. Как отметила Дилсуз, стихи были написаны за много лет до того, как композиция была исполнена как песня.

Интересно, что когда Дилсуз впервые услышала эту композицию, она не проявляла особого энтузиазма к ее исполнению.

«Я тогда еще была не замужем. Я сказала: „Эта песня мне не нравится, я не смогу ее исполнить. Ее должна петь женщина, которая замужем и у которой есть своя боль“. Ведь нужно было полностью передать ее душевные переживания», — вспоминает певица.

Однако впоследствии песня «Begim» прозвучала в исполнении Дилсуз и приобрела большую популярность, особенно среди женщин.

«Но, слава Богу, получилось хорошо», — добавила Дилсуз.

В комментариях в социальных сетях пользователи также высоко оценили исполнение певицы, подчеркнув, что «Бегим» — действительно трогательная и близкая к сердцу песня.