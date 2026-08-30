В небе над Ташкентом появился флаг Узбекистана

·1·Общество
В небе над Ташкентом появился флаг Узбекистана

В честь 35-летия независимости Узбекистана в небе над Новым Ташкентом был организован показательный полёт с участием военных самолётов. Telegram-канал Uzbekistan Air Force опубликовал видео, запечатлевшее процесс подготовки к манёвру.

Самолёты Су-25 Военно-воздушных сил Узбекистана в ходе специального полёта оставили в небе следы дыма синего, белого и зелёного цветов, отразив цвета государственного флага.

Пролёт военных самолётов состоялся в момент, когда президент Шавкат Мирзиёев поднялся на сцену для выступления.

В небе над Ташкентом появился флаг Узбекистана

Это воздушное шоу в небе над Новым Ташкентом стало одним из самых ярких моментов торжественных мероприятий, посвящённых Дню независимости.

Кадры праздничного полёта также распространились в социальных сетях и привлекли внимание многочисленных пользователей.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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