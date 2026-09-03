Юлдуз Турдиева передала полученное звание «Народный артист Узбекистана» своим родителям (видео)

Певица Юлдуз Турдиева, удостоенная почётного звания «Народный артист Узбекистана», отметила День независимости в кругу родителей. 1 сентября певица отправилась в Бухарскую область, чтобы поздравить их с праздником.

Певица разделила это звание со своими родителями. Она показала родителям звание «Народный артист Узбекистана», которое стало для неё большой честью, и прикрепила его к груди матери. Видеозапись с этими трогательными моментами Юлдуз Турдиева опубликовала на своей странице.

В видео певица подчеркнула, что за этой наградой стоят молитвы её родителей, наставников и поклонников. Она выразила благодарность своим близким, фанатам и Президенту Узбекистана.

Кроме того, Юлдуз Турдиева сообщила, что в связи с 35-летием нашей независимости хокимият Бухарской области также вручил её отцу нагрудный знак. Певица прикрепила этот знак к груди своего отца.

В видео отец певицы также выразил благодарность хокиму Бухарской области Ботиру Комиловичу, подчеркнув, что и впредь будет преданно служить нашему народу и стране. Он поздравил всех с Днём независимости.

Подписчики певицы в комментариях также поздравили Юлдуз Турдиеву со званием «Народный артист Узбекистана» и пожелали ей новых творческих успехов.