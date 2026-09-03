Юлдуз Турдиева передала полученное звание «Народный артист Узбекистана» своим родителям (видео)

·77·Культура
Юлдуз Турдиева передала полученное звание «Народный артист Узбекистана» своим родителям (видео)

Певица Юлдуз Турдиева, удостоенная почётного звания «Народный артист Узбекистана», отметила День независимости в кругу родителей. 1 сентября певица отправилась в Бухарскую область, чтобы поздравить их с праздником.

Певица разделила это звание со своими родителями. Она показала родителям звание «Народный артист Узбекистана», которое стало для неё большой честью, и прикрепила его к груди матери. Видеозапись с этими трогательными моментами Юлдуз Турдиева опубликовала на своей странице.

В видео певица подчеркнула, что за этой наградой стоят молитвы её родителей, наставников и поклонников. Она выразила благодарность своим близким, фанатам и Президенту Узбекистана.

Кроме того, Юлдуз Турдиева сообщила, что в связи с 35-летием нашей независимости хокимият Бухарской области также вручил её отцу нагрудный знак. Певица прикрепила этот знак к груди своего отца.

В видео отец певицы также выразил благодарность хокиму Бухарской области Ботиру Комиловичу, подчеркнув, что и впредь будет преданно служить нашему народу и стране. Он поздравил всех с Днём независимости.

Подписчики певицы в комментариях также поздравили Юлдуз Турдиеву со званием «Народный артист Узбекистана» и пожелали ей новых творческих успехов.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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