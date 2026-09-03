Пользователи Samsung Galaxy З Фолд 8 столкнулись с прогибом экрана

На рынке складных смартфонов последнего поколения разгорелась новая дискуссия. Согласно данным иксбт.ком, в гибком внутреннем экране нового смартфона Samsung Galaxy З Фолд 8 был обнаружен необычный дефект — углы устройства слегка прогибаются внутрь при легком нажатии. Поскольку эта ситуация вызывает интерес и опасения среди энтузиастов технологий, эксперты тщательно изучают проблему. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Проблема была впервые выявлена обычным пользователем. Он заметил, что углы дисплея слегка смещаются при протирке экрана мягкой тканью, и обратился на официальный форум Samsung, чтобы узнать, является ли это нормой. В социальных сетях также активно обсуждаются короткие видеоролики, демонстрирующие данное явление, хотя массовых жалоб на данный момент не зафиксировано.

Конструктивные особенности и предположения

По мнению участников обсуждения, такая мягкость краев экрана может быть связана с особенностями конструкции складного дисплея. То есть, вполне естественно, что края панели обладают меньшей жесткостью по сравнению с центральной частью. Тем не менее, специалисты рекомендуют пользователям не надавливать на экран намеренно и при возникновении подозрительных ситуаций немедленно обращаться в авторизованный сервисный центр.

Стоит отметить, что данная ситуация заслуживает особого внимания на фоне заявлений Samsung о прочности модели Galaxy Z Фолд 8. Южнокорейский производитель использовал в этом устройстве технологию ФлексТитаниум с титановой пленкой, а также специальную опорную пластину под ОЛЭД-панелью. Кроме того, заявлялось, что механическая часть устройства рассчитана на 500 000 циклов складывания.

Результаты независимых тестов

Независимые лабораторные испытания показали, что Galaxy Z Фолд 8 в целом способен выдерживать серьезные механические нагрузки. Однако было отмечено, что версия Ultra стала первой крупной складной моделью компании в истории, чей внутренний дисплей вышел из строя во время экстремального теста. При этом верхний слой экранов по-прежнему изготавливается из мягкого пластика, который легко царапается.

В настоящее время компания Samsung не делала официальных заявлений по поводу этой проблемы и не признала ее дефектом. Производитель, как и прежде, настоятельно рекомендует не снимать заводскую защитную пленку самостоятельно и не оказывать на внутренний дисплей чрезмерного и сильного давления. Пользователи же ожидают будущих обновлений и официальных разъяснений.