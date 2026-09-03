Пользователи Samsung Galaxy З Фолд 8 столкнулись с прогибом экрана

·30·Технологии
Пользователи Samsung Galaxy З Фолд 8 столкнулись с прогибом экрана

На рынке складных смартфонов последнего поколения разгорелась новая дискуссия. Согласно данным иксбт.ком, в гибком внутреннем экране нового смартфона Samsung Galaxy З Фолд 8 был обнаружен необычный дефект — углы устройства слегка прогибаются внутрь при легком нажатии. Поскольку эта ситуация вызывает интерес и опасения среди энтузиастов технологий, эксперты тщательно изучают проблему. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Проблема была впервые выявлена обычным пользователем. Он заметил, что углы дисплея слегка смещаются при протирке экрана мягкой тканью, и обратился на официальный форум Samsung, чтобы узнать, является ли это нормой. В социальных сетях также активно обсуждаются короткие видеоролики, демонстрирующие данное явление, хотя массовых жалоб на данный момент не зафиксировано.

Конструктивные особенности и предположения

По мнению участников обсуждения, такая мягкость краев экрана может быть связана с особенностями конструкции складного дисплея. То есть, вполне естественно, что края панели обладают меньшей жесткостью по сравнению с центральной частью. Тем не менее, специалисты рекомендуют пользователям не надавливать на экран намеренно и при возникновении подозрительных ситуаций немедленно обращаться в авторизованный сервисный центр.

Стоит отметить, что данная ситуация заслуживает особого внимания на фоне заявлений Samsung о прочности модели Galaxy Z Фолд 8. Южнокорейский производитель использовал в этом устройстве технологию ФлексТитаниум с титановой пленкой, а также специальную опорную пластину под ОЛЭД-панелью. Кроме того, заявлялось, что механическая часть устройства рассчитана на 500 000 циклов складывания.

Результаты независимых тестов

Независимые лабораторные испытания показали, что Galaxy Z Фолд 8 в целом способен выдерживать серьезные механические нагрузки. Однако было отмечено, что версия Ultra стала первой крупной складной моделью компании в истории, чей внутренний дисплей вышел из строя во время экстремального теста. При этом верхний слой экранов по-прежнему изготавливается из мягкого пластика, который легко царапается.

В настоящее время компания Samsung не делала официальных заявлений по поводу этой проблемы и не признала ее дефектом. Производитель, как и прежде, настоятельно рекомендует не снимать заводскую защитную пленку самостоятельно и не оказывать на внутренний дисплей чрезмерного и сильного давления. Пользователи же ожидают будущих обновлений и официальных разъяснений.

SamsungGalaxy Z Fold 8СмартфонЭкранТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Смартфон Xiaomi 18 Фолд получит самый большой аккумулятор в своем классеСмартфон Xiaomi 18 Фолд получит самый большой аккумулятор в своем классеСегодня, 10:52Honor Magic 8 Pro признан самым выгодным Андроид-флагманомHonor Magic 8 Pro признан самым выгодным Андроид-флагманомСегодня, 08:24Революция искусственного интеллекта: Dyson представила «умную» зубную щетку с камеройРеволюция искусственного интеллекта: Dyson представила «умную» зубную щетку с камеройСегодня, 06:29NASA может частично отключить аппарат New Horizons из-за нехватки финансированияNASA может частично отключить аппарат New Horizons из-за нехватки финансированияСегодня, 01:28МапКуест занял первое место в рейтинге App Store в СШАМапКуест занял первое место в рейтинге App Store в СШАСегодня, 01:24Флагман Oppo Финд Кс10 Pro Max представлен с тремя камерами по 200 МпФлагман Oppo Финд Кс10 Pro Max представлен с тремя камерами по 200 МпСегодня, 00:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания