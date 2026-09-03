Опубликована картина экономики Узбекистана за 7 месяцев — о чем говорят цифры?

·37·Узбекистан
Опубликована картина экономики Узбекистана за 7 месяцев — о чем говорят цифры?

Экономика Узбекистана в первые семь месяцев 2026 года продемонстрировала солидные темпы роста за счет потребительской активности, сферы услуг и инфраструктурных отраслей. Национальный комитет статистики обнародовал основные показатели социально-экономического развития нашей страны за январь–июль 2026 года. В отчете отчетливо прослеживаются высокий спрос на внутреннем рынке, стремительное расширение розничного товарооборота и стабильность деловой активности.

Драйверы отраслей: Рекордный рост в сфере торговли и услуг

В отчетном периоде зафиксирована положительная динамика по основным направлениям национальной экономики:

  • Оборот розничной торговли (+20,2%): Покупательская активность населения и товарооборот на внутреннем рынке зафиксировали самые высокие темпы роста, превысив 20-процентный рубеж;

  • Рыночные услуги (+16,7%): Объемы оказания финансовых, цифровых, транспортных и бытовых услуг стремительно расширяются;

  • Строительные работы (+12,9%): Сохранился двузначный рост по строительству жилья, промышленных объектов и социальной инфраструктуры;

  • Внешнеторговый оборот (+8,1%): Общий объем экспортных и импортных операций идет по пути стабильного роста;

  • Промышленное производство (+7,9%): Обеспечены стабильные темпы в производственных мощностях, проектах локализации и отраслях тяжелой промышленности.

Макроэкономическая стабильность: Индекс цен и полумиллионный бизнес-рубеж

Наряду с ростом в реальном секторе, инфляционное давление и показатели активности в частном секторе также указывают на важные тенденции:

  • Индекс потребительских цен — 103,2%: При расчете по сравнению с декабрем 2025 года общий индекс цен составил умеренный показатель в 3,2 процента, что свидетельствует об относительном контроле над ценовыми колебаниями на рынке;

  • 509,8 тыс. действующих предприятий: По состоянию на 1 августа 2026 года количество действующих в республике предприятий и организаций превысило 500 тысяч (фермерские и дехканские хозяйства в этот расчет не включены). Это свидетельствует о появлении новых субъектов предпринимательства в бизнес-среде и активной работе существующих.

Как отмечают экономисты, высокие показатели, особенно в сфере розничной торговли и услуг, напрямую связаны с ростом реальных доходов населения, а также развитием потребительских кредитов и цифровых платежных систем.

Как вы думаете, как этот 20-процентный рост торговли и 3,2-процентное изменение цен, отраженные в официальной статистике, ощущаются в вашей повседневной жизни и семейном бюджете? Каких результатов вы ждете от нашей экономики до конца года? Оставляйте свои мысли и наблюдения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Определены 7 стратегических программ Узбекистана настоящего и будущего...Определены 7 стратегических программ Узбекистана настоящего и будущего...Сегодня, 09:20Походам в банк положен конец: Некоторые пособия теперь будут автоматически поступать на социальную карту «Барака»Походам в банк положен конец: Некоторые пособия теперь будут автоматически поступать на социальную карту «Барака»Сегодня, 09:14Лучшие направления для одиночных приключений: какое место занял Узбекистан?Лучшие направления для одиночных приключений: какое место занял Узбекистан?Сегодня, 08:58Исторический момент: Моди подарил Мирзиёеву рукописный бланк СиндароваИсторический момент: Моди подарил Мирзиёеву рукописный бланк СиндароваВчера, 23:16Президент Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова (фото)Президент Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова (фото)Вчера, 15:03Об отелях Узбекистана теперь можно узнать онлайнОб отелях Узбекистана теперь можно узнать онлайн01.09, 21:04
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?