Опубликована картина экономики Узбекистана за 7 месяцев — о чем говорят цифры?

Экономика Узбекистана в первые семь месяцев 2026 года продемонстрировала солидные темпы роста за счет потребительской активности, сферы услуг и инфраструктурных отраслей. Национальный комитет статистики обнародовал основные показатели социально-экономического развития нашей страны за январь–июль 2026 года. В отчете отчетливо прослеживаются высокий спрос на внутреннем рынке, стремительное расширение розничного товарооборота и стабильность деловой активности.

Драйверы отраслей: Рекордный рост в сфере торговли и услуг

В отчетном периоде зафиксирована положительная динамика по основным направлениям национальной экономики:

Оборот розничной торговли (+20,2%): Покупательская активность населения и товарооборот на внутреннем рынке зафиксировали самые высокие темпы роста, превысив 20-процентный рубеж;

Рыночные услуги (+16,7%): Объемы оказания финансовых, цифровых, транспортных и бытовых услуг стремительно расширяются;

Строительные работы (+12,9%): Сохранился двузначный рост по строительству жилья, промышленных объектов и социальной инфраструктуры;

Внешнеторговый оборот (+8,1%): Общий объем экспортных и импортных операций идет по пути стабильного роста;

Промышленное производство (+7,9%): Обеспечены стабильные темпы в производственных мощностях, проектах локализации и отраслях тяжелой промышленности.

Макроэкономическая стабильность: Индекс цен и полумиллионный бизнес-рубеж

Наряду с ростом в реальном секторе, инфляционное давление и показатели активности в частном секторе также указывают на важные тенденции:

Индекс потребительских цен — 103,2%: При расчете по сравнению с декабрем 2025 года общий индекс цен составил умеренный показатель в 3,2 процента, что свидетельствует об относительном контроле над ценовыми колебаниями на рынке;

509,8 тыс. действующих предприятий: По состоянию на 1 августа 2026 года количество действующих в республике предприятий и организаций превысило 500 тысяч (фермерские и дехканские хозяйства в этот расчет не включены). Это свидетельствует о появлении новых субъектов предпринимательства в бизнес-среде и активной работе существующих.

Как отмечают экономисты, высокие показатели, особенно в сфере розничной торговли и услуг, напрямую связаны с ростом реальных доходов населения, а также развитием потребительских кредитов и цифровых платежных систем.

Как вы думаете, как этот 20-процентный рост торговли и 3,2-процентное изменение цен, отраженные в официальной статистике, ощущаются в вашей повседневной жизни и семейном бюджете? Каких результатов вы ждете от нашей экономики до конца года? Оставляйте свои мысли и наблюдения в комментариях!