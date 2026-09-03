Смартфон Xiaomi 18 Фолд получит самый большой аккумулятор в своем классе

·32·Технологии
Смартфон Xiaomi 18 Фолд получит самый большой аккумулятор в своем классе

Компания Xiaomi активно работает над своим следующим складным флагманом. Как сообщает издание иксбт.ком, новое Xiaomi 18 Фолд устройство будет оснащено самым емким аккумулятором среди аналогичных складных смартфонов на рынке. Это позволит пользователям дольше работать автономно без увеличения толщины и веса корпуса. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам представителя компании Лу Вейбинга, в смартфон будет установлен аккумулятор Xiaomi Джиншаджианг емкостью 6000 mAh. Разместить такой большой запас энергии в очень тонком и легком складном корпусе удалось благодаря новой многослойной конструкции батареи. Специалистам удалось достичь идеального баланса между компактностью и высокой производительностью.

Передовые аккумуляторные технологии и возможности зарядки

Энергетическая плотность этого аккумулятора составляет 920 Wh на литр, а содержание кремния в его составе увеличено на 20 процентов. Эти технологические решения позволили значительно увеличить емкость батареи, не увеличивая ее физические размеры. На современном рынке эти показатели считаются одними из самых передовых в своем классе.

Устройство будет оснащено не только емкой батареей, но и технологиями быстрой зарядки. В частности, Xiaomi 18 Фолд поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Это позволит пользователям полностью восстановить заряд батареи за короткое время.

Возможности дисплея и камеры

Помимо аккумулятора, производитель раскрыл некоторые другие технические характеристики устройства. Смартфон будет оснащен внутренним экраном с диагональю 7,58 дюйма и соотношением сторон 2:1. Для повышения безопасности и прочности дисплея используется двухслойное ультратонкое стекло УТГ.

Что касается фотовозможностей, в устройство планируется установить современный перископический объектив с фокусным расстоянием 80 мм. Также корпус смартфона защищен рамкой из сверхпрочного алюминиевого сплава 7-й серии, что дополнительно повышает его надежность.

XiaomiXiaomi 18 FoldСмартфоныГаджетыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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