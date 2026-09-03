BYD представила солнечные электростанции для частных домов

Компания BYD, один из мировых лидеров по производству электромобилей, выпустила в продажу комплекты солнечных панелей и сопутствующего оборудования для домохозяйств. Согласно данным иксбт.ком, эти экологически чистые системы сначала стали предлагаться покупателям через 233 дилерских центра в Бразилии. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время использование возобновляемых источников энергии приобретает актуальное значение во всем мире. Новая солнечная электростанция, представленная BYD, разработана таким образом, что она доступна и удобна в использовании не только для владельцев автомобилей компании, но и для граждан, управляющих машинами любых других марок.

Технические возможности оборудования

Стандартный комплект состоит из восьми солнечных панелей мощностью 600 Вт каждая, их общая мощность составляет 4,8 кВт. По оценкам BYD, данная установка способна вырабатывать в среднем до 600 кВт•ч электроэнергии в месяц.

Данная станция состоит не только из самих панелей. В комплект также входят современный инвертор, необходимые для монтажа крепления, качественные кабели и разъемы, что позволяет потребителям избежать дополнительных сложностей.

Условия продажи и услуги

Компания предлагает потребителям заключить единый договор, охватывающий все процессы. Согласно ему, покупатель получает само оборудование, его профессиональный монтаж, все работы по сертификации для подключения к электросети, а также годовой страховой полис в рамках одного контракта.

Сообщается, что основные компоненты солнечной станции производятся на заводе компании в городе Кампинас, штат Сан-Паулу, Бразилия. Это позволяет сократить логистические расходы и обеспечить стабильное снабжение местного рынка.

На сегодняшний день стоимость полной системы составляет около 19 000 бразильских реалов или 3800 долларов США. Для удобства владельцев автомобилей других марок предусмотрена возможность приобретения данного оборудования в рассрочку с процентной ставкой от 1,69% в месяц.