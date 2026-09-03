4 сентября ожидается снижение курсы доллара

·61·Экономика
4 сентября ожидается снижение курсы доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 4 сентября, снизится примерно на 24–25 сумов. Об этом сообщил телеграм-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Anorbank — 11 810 сумов.
• Hayotbank — 11 800 сумов.
• NBU — 11 800 сумов.
• Orient Finans Bank — 11 800 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара у банков:

• Asia Alliance Bank — 11 835 сумов.
• Kapitalbank — 11 835 сумов.
• Asakabank — 11 840 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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