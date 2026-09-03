4 сентября ожидается снижение курсы доллара
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• Anorbank — 11 810 сумов.
• Asia Alliance Bank — 11 835 сумов.
Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 4 сентября, снизится примерно на 24–25 сумов. Об этом сообщил телеграм-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Anorbank — 11 810 сумов.
• Hayotbank — 11 800 сумов.
• NBU — 11 800 сумов.
• Orient Finans Bank — 11 800 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара у банков:
• Asia Alliance Bank — 11 835 сумов.
• Kapitalbank — 11 835 сумов.
• Asakabank — 11 840 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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