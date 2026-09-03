В Суперлиге Узбекистана стартуют матчи 20-го тура — расписание игр

·63·Спорт
В Суперлиге Узбекистана стартуют матчи 20-го тура — расписание игр

В Суперлиге Узбекистана борьба за чемпионство и призовые места вступает в решающую фазу. Сегодня, 3 сентября, официально берут старт матчи 20-го тура нашего национального чемпионата. Программа тура, рассчитанная на три дня, подарит болельщикам жаркие противостояния, способные коренным образом изменить ситуацию в турнирной таблице, в частности, центральный матч в Карши и упорную борьбу в столице.

Открытие в Алмалыке и «жаркие» пятничные поединки

Календарь тура составлен настолько плотно, что у команд практически не остается времени на передышку:

  • Первый шаг в Алмалыке: Занавес 20-го тура откроют сегодня в 19:00 в Алмалыке ОКМК и стремящийся укрепить свои позиции в лиге «Хорезм»;

  • Главный центр притяжения тура — Карши: 4 сентября любители футбола станут свидетелями настоящего классического противостояния — принципиального дерби между «Насафом» и ферганским «Нефтчи». Ожидается, что этот матч станет серьезным испытанием для каршинцев, уверенно идущих к золотым медалям;

  • Накал в столице: Вечером пятницы на стадион «Пахтакор» в Ташкенте пожалует клуб «Андижан», обладающий одними из самых преданных болельщиков в лиге.

Полный календарь и время начала матчей 20-го тура Суперлиги

Все встречи пройдут в течение трех дней по следующему расписанию:

  • 3 сентября (четверг):

    • 19:00 — «ОКМК» — «Хорезм»

  • 4 сентября (пятница):

    • 18:00 — «Бунёдкор» — «Сурхан»

    • 19:00 — «Навбахор» — «Локомотив»

    • 19:00 — «Насаф» — «Нефтчи» (Центральный матч тура)

    • 20:15 — «Пахтакор» — «Андижан»

  • 5 сентября (суббота):

    • 18:00 — «Согдиана» — «Машъал»

    • 18:00 — «Коканд-1912» — «Динамо»

    • 20:15 — «Кызылкум» — «Бухара»

Совершенно очевидно, что результаты этого тура окажут серьезное влияние как на отрыв в чемпионской гонке, так и на борьбу клубов, находящихся под угрозой вылета из высшего дивизиона.

А как думаете вы, какая команда заберет 3 очка в центральном матче 20-го тура между «Насафом» и «Нефтчи»? Сможет ли «Пахтакор» на своем поле сломить сопротивление «Андижана»? Какой счет вы прогнозируете для своей любимой команды? Оставляйте свои мнения и прогнозы в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Федерация футбола Аргентины объявила о чествовании Лионелья МессиФедерация футбола Аргентины объявила о чествовании Лионелья МессиСегодня, 11:35Стадион «замрут»: матчи чемпионата Аргентины будут останавливать на 10-й минуте в честь МессиСтадион «замрут»: матчи чемпионата Аргентины будут останавливать на 10-й минуте в честь МессиСегодня, 11:21Кубок Германии: дубль Гарри Кейна вывел «Баварию» в следующий этапКубок Германии: дубль Гарри Кейна вывел «Баварию» в следующий этапСегодня, 06:01Хавьер Тебас назвал Родри достойным «Золотого мяча»Хавьер Тебас назвал Родри достойным «Золотого мяча»Сегодня, 01:18Напряжение в октагоне: Сонг Ядонг оценил действия Усмана НурмагомедоваНапряжение в октагоне: Сонг Ядонг оценил действия Усмана НурмагомедоваВчера, 23:20Отказался от миллионов: почему перешедший в «Барселону» Габриэль Жезус согласился на снижение зарплаты?Отказался от миллионов: почему перешедший в «Барселону» Габриэль Жезус согласился на снижение зарплаты?Вчера, 23:03
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)