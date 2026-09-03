В Суперлиге Узбекистана стартуют матчи 20-го тура — расписание игр

В Суперлиге Узбекистана борьба за чемпионство и призовые места вступает в решающую фазу. Сегодня, 3 сентября, официально берут старт матчи 20-го тура нашего национального чемпионата. Программа тура, рассчитанная на три дня, подарит болельщикам жаркие противостояния, способные коренным образом изменить ситуацию в турнирной таблице, в частности, центральный матч в Карши и упорную борьбу в столице.

Открытие в Алмалыке и «жаркие» пятничные поединки

Календарь тура составлен настолько плотно, что у команд практически не остается времени на передышку:

Первый шаг в Алмалыке: Занавес 20-го тура откроют сегодня в 19:00 в Алмалыке ОКМК и стремящийся укрепить свои позиции в лиге «Хорезм»;

Главный центр притяжения тура — Карши: 4 сентября любители футбола станут свидетелями настоящего классического противостояния — принципиального дерби между «Насафом» и ферганским «Нефтчи». Ожидается, что этот матч станет серьезным испытанием для каршинцев, уверенно идущих к золотым медалям;

Накал в столице: Вечером пятницы на стадион «Пахтакор» в Ташкенте пожалует клуб «Андижан», обладающий одними из самых преданных болельщиков в лиге.

Полный календарь и время начала матчей 20-го тура Суперлиги

Все встречи пройдут в течение трех дней по следующему расписанию:

3 сентября (четверг): 19:00 — «ОКМК» — «Хорезм»

4 сентября (пятница): 18:00 — «Бунёдкор» — «Сурхан» 19:00 — «Навбахор» — «Локомотив» 19:00 — «Насаф» — «Нефтчи» (Центральный матч тура) 20:15 — «Пахтакор» — «Андижан»

5 сентября (суббота): 18:00 — «Согдиана» — «Машъал» 18:00 — «Коканд-1912» — «Динамо» 20:15 — «Кызылкум» — «Бухара»



Совершенно очевидно, что результаты этого тура окажут серьезное влияние как на отрыв в чемпионской гонке, так и на борьбу клубов, находящихся под угрозой вылета из высшего дивизиона.

А как думаете вы, какая команда заберет 3 очка в центральном матче 20-го тура между «Насафом» и «Нефтчи»? Сможет ли «Пахтакор» на своем поле сломить сопротивление «Андижана»? Какой счет вы прогнозируете для своей любимой команды? Оставляйте свои мнения и прогнозы в комментариях!