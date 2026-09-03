Стадион «замрут»: матчи чемпионата Аргентины будут останавливать на 10-й минуте в честь Месси

·88·Спорт
Стадион «замрут»: матчи чемпионата Аргентины будут останавливать на 10-й минуте в честь Месси

Одна из самых ярких и великих страниц в истории мирового футбола подошла к концу. Капитан сборной Аргентины, чемпион мира Лионель Месси 31 августа официально объявил о завершении своей долгой и славной международной карьеры в футболке «альбиселесте». В связи с прощанием с капитаном, подарившим целой нации кубок мундиаля после 36-летнего перерыва, Ассоциация футбола Аргентины (АФА) объявила о поразительной и беспрецедентной общенациональной инициативе в масштабах всей страны.

Дань уважения символическому «10-му номеру»: Как будут останавливаться матчи?

Согласно решению ассоциации, в целях выражения уважения капитану, творившему чудеса под 10-м номером в форме национальной сборной, все предстоящие матчи будут проходить по специальному сценарию:

  • Солидарность всех лиг: Данная акция полностью охватит матчи очередного тура не только среди мужчин, но и во всех лигах и дивизионах национального чемпионата среди женщин;

  • Историческая остановка на 10-й минуте: С появлением на игровом табло 10-й минуты каждого матча раздастся свисток арбитра, игра будет остановлена, а матч полностью «заморожен» на одну минуту;

  • Общие аплодисменты на поле: Все участники матча — футболисты, запасные, судьи и тренерский штаб — в течение одной минуты будут непрерывными аплодисментами выражать благодарность легендарной звезде;

  • Слаженный хор трибун: Десятки тысяч болельщиков, посетивших стадионы, также присоединятся к этой волне солидарности, устроив массовые овации;

  • Специальный ролик на экранах: В эту минутную паузу остановки игры на гигантских табло арен будет продемонстрирован специальный видеоролик, подготовленный АФА, в котором собраны самые волнующие моменты и исторические победы Месси в составе сборной.

Конец великой эры: Наследие Месси в национальной сборной

Карьера Лионелья Месси в сборной Аргентины стала историей истинной драмы, терпения и финального триумфа. После многочисленных критических стрел и проигранных финалов он привел свою команду к вершинам: сначала Кубка Америки (Копа Америка), затем «Финалиссимы» и, наконец, чемпионата мира 2022 года в Катере. Его уход воспринимается как символическое завершение великой футбольной эпохи не только для Аргентины, но и для всего глобального спортивного сообщества.

А как вы думаете, какой момент Лионелья Месси в футболке Аргентины был самым незабываемым и близким сердцу: победа на Кубке мира 2022 года или поднятый над головой долгожданный Кубок Америки на «Маракане»? Месси полностью выполнил свою миссию в национальной сборной Аргентины? Оставляйте свои соображения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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