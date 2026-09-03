Федерация футбола Аргентины объявила о чествовании Лионелья Месси

·58·Спорт
Федерация футбола Аргентины объявила о чествовании Лионелья Месси

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) объявила о проведении беспрецедентной общенациональной акции в честь Лионелья Месси, одного из величайших игроков в истории страны, завершившего карьеру в национальной сборной. Как сообщает Goal.com, это трогательное решение было принято после официального объявления футболиста об уходе из сборной, что глубоко затронуло всё аргентинское футбольное сообщество. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно официальному заявлению АФА, во всех матчах внутренних чемпионатов, которые пройдут в выходные, игра будет приостановлена на одну минуту. Эта уникальная акция охватит все дивизионы и турниры как среди мужчин, так и среди женщин, гарантируя, что в каждом уголке страны будут признаны огромные заслуги 39-летнего нападающего.

Исторические моменты и овации во время матчей

Согласно плану, на 10-й минуте первого тайма всех матчей следующего тура игры будут одновременно остановлены. Тысячи болельщиков на стадионах и футболисты будут аплодировать в течение одной минуты, чествуя выдающуюся карьеру Лионелья Месси в сборной Аргентины.

Кроме того, АФА дала указание клубам использовать возможности современных экранов на стадионах для демонстрации видео с яркими моментами и голами бывшей звезды «Барселоны» и «ПСЖ». Это позволит болельщикам еще раз вспомнить славный путь легенды футбола, который начался в 2005 году и продлился двадцать один год.

Завершение легендарной карьеры

Лионель Месси на своей странице в социальных сетях оставил трогательное рукописное сообщение, подтвердив завершение карьеры в сборной. По его словам, это было тяжелое, но неизбежное решение, продиктованное возрастом и физическим состоянием. После финала чемпионата мира 2026 года футболист объявил, что больше не наденет футболку национальной команды.

За свою карьеру Месси забил рекордные 125 голов за сборную Аргентины, став лучшим бомбардиром в истории страны. Он принял участие в шести чемпионатах мира и наконец в 2022 году поднял над головой чемпионский кубок, положив конец 36-летнему томительному ожиданию.

Руководство АФА подчеркнуло, что столь масштабное признание — единственный способ выразить достойную благодарность спортсмену, внесшему огромный вклад в развитие футбола страны. Прощаясь со своим любимым капитаном, аргентинский футбол доказывает, что минута аплодисментов на стадионах закрепит его наследие навсегда.

Лионель МессиАргентинаAFAФутболНациональная сборная
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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